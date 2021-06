La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. I due, in questi giorni, hanno scelto di lasciare l'Italia per compiere un viaggio in Turchia, il paese natale dell'attore protagonista di Mr Wrong. Un viaggio che non è passato inosservato, dato che per la prima volta Diletta ha avuto modo di conoscere i familiari del suo compagno. Eppure, sui social, non sono mancati i dubbi e le polemiche da parte di chi sostiene che nelle stories postate in rete, Can e Diletta non si bacerebbero quasi mai e addirittura che potrebbero essere impegnati con lo sponsor di una nota birra.

Il primo viaggio in Turchia della coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, in questi giorni in cui stanno insieme in Turchia, Can e Diletta hanno postato diversi contenuti sui social, tra cui degli scatti che hanno avuto modo di fare assieme ai genitori e ai familiari dell'attore.

Diletta è stata protagonista di un selfie con la mamma di Can Yaman, che la donna ha scelto di postare sul suo profilo Instagram, con tanto di didascalia: "Mia figlia e mio figlio".

Parole che non sono passate inosservate, le quali testimonierebbero il fatto che ci sia davvero un buon feeling tra la mamma dell'attore e la Leotta, nonostante si conoscano da pochissimi giorni.

I dubbi sul viaggio della coppia Can-Diletta

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in tanti hanno posto l'accento sul fatto che nelle loro stories social, Can e Diletta non pubblicherebbero mai video in cui si baciano appassionatamente.

Sebbene ormai la loro storia d'amore vada avanti da diversi mesi, ad oggi non si sono mai mostrati mentre si scambiano baci e affettuosità sui loro profili Instagram.

Voglia di "riservatezza" oppure c'è qualcosa che "puzza di bruciato"? Ma, in questo viaggio che i due stanno affrontando insieme in Turchia, c'è anche chi ha notato la presenza di una nota birra, che praticamente non mancherebbe mai negli scatti postati dai due fidanzati.

La birra non manca mai negli scatti di Can e Diletta: tutta pubblicità?

Can e Diletta, infatti, si sono fatti immortalare più volte mentre bevono una famosa birra e ovviamente non sono mancati i dubbi da parte di chi sostiene che possa trattarsi di uno sponsor che i due stanno facendo a quel noto marchio, in questi giorni in cui sono al centro dell'attenzione per la loro storia d'amore.

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, Can Yaman è comparso nei nuovi episodi del reality show Celebrity Hunted, che vede protagonista Diletta Leotta.

L'attore di DayDreamer e Mr Wrong, ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata durante la "fuga" che la vedeva protagonista nel reality show di Amazon Prime.