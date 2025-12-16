Cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nella settimana dal 29 dicembre al 2 gennaio 2025.

Le novità riguarderanno la messa in onda della soap, che non sarà trasmessa per tutti e cinque i giorni, come accade di consueto.

Eccezionalmente per questa settimana, è previsto uno stop di due giorni quando verrà sostituita dalla trasmissione La volta buona.

Cambio di programmazione Il Paradiso delle signore dal 29 dicembre al 2 gennaio

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 andrà incontro a nuove variazioni di palinsesto nella settimana dal 29 dicembre, con un assetto temporaneo diverso dal consueto.

Le novità riguarderanno i giorni di messa in onda: non sarà assicurata per cinque giorni su sette, così come accade tradizionalmente nel palinsesto feriale di Rai 1.

Al momento, la messa in onda dei nuovi episodi è in programma dal 29 al 31 dicembre, dalle 16:10 alle 17.

Il Paradiso delle signore 10 si ferma per due giorni nel daytime pomeridiano di Rai 1

Nelle giornate del 1° e 2 gennaio non è prevista la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta de Il Paradiso delle signore.

La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi sarà temporaneamente sospesa dal daytime pomeridiano di Rai 1 per lasciare spazio a La volta buona, per poi tornare regolarmente in onda da lunedì 5 gennaio con gli episodi inediti.

La decisione è legata alla volontà di non trasmettere puntate clou in un periodo caratterizzato da un calo dell’ascolto televisivo dovuto alle festività natalizie.

Da gennaio in poi riprenderà la normale programmazione della soap, che accompagnerà il pubblico fino ai primi di maggio, prima della consueta pausa estiva di oltre tre mesi.

Adelaide e Marcello si ritroveranno insieme nei prossimi episodi

Le anticipazioni delle puntate in onda nel finale del 2025 rivelano che Adelaide riuscirà a trascorrere alcuni giorni a St. Moritz in compagnia del suo ex fidanzato Marcello, che la raggiungerà temendo che la contessa possa compiere gesti estremi e pericolosi per la sua salute.

Adelaide si mostrerà disposta a tutto pur di riavvicinarsi a Marcello e, soprattutto, per mettere zizzania e allontanarlo dalla sua attuale compagna Rosa Camilli, con la quale aveva progettato il matrimonio, salvo poi fare un passo indietro dopo il tentato suicidio della contessa di Sant’Erasmo. Il soggiorno in Svizzera riaprirà ferite e sentimenti mai del tutto sopiti.