Pier Silvio Berlusconi l'aveva anticipato qualche giorno fa che a breve avrebbe sciolto le riserve sul futuro del Grande Fratello e oggi, 14 dicembre, sembra essere arrivato il via libera per la prossima edizione. Come riporta Dagospia nella sua rubrica "Candela flash!", il reality sarebbe stato confermato in primavera e la prima puntata dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Alfonso Signorini sarà alla guida di una stagione Vip del programma di Canale 5, e si dice che potrebbe tornare alla conduzione anche prima del previsto qualora ci fossero problemi di palinsesto.

La conferma dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi

"Entro una settimana saprò dare una risposta, ma al momento è più sì che no", aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi sul ritorno del Grande Fratello già la prossima primavera.

A distanza di pochi giorni da queste parole, sul web si parla di una conferma ufficiale per il reality che nel 2026 dovrebbe proporre al pubblico una nuova edizione Vip.

Giuseppe Candela dà per certa questa notizia, tant'è che ha anche svelato il giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata: l'esordio del GF Vip sarebbe previsto per il primo lunedì di marzo, ovvero il giorno 2.

Si dice anche che il debutto potrebbe essere anticipato di qualche tempo (magari nella seconda metà di febbraio) nel caso ci dovessero essere problemi di palinsesto, ma al momento la data da segnare sul calendario rimane il 2 marzo 2026.

HABEMUS FUMATA BIANCA! IL #GFVIP SI FARÀ E ANDRÀ IN ONDA IL PRIMO LUNEDÌ DI MARZO. DOPO L'APERTURA DI PIER SILVIO BERLUSCONI, È ARRIVATA L'UFFICIALITÀ. IL REALITY CONDOTTO DA SIGNORINI POTREBBE ANCHE ANTICIPARE LA MESSA IN ONDA PER RISOLVERE PROBLEMI DI...https://t.co/sfyHD0yQrw — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 14, 2025

I nomi dei possibili concorrenti

Da tempo si vocifera che il cast della prossima edizione del Grande Fratello sarebbe già chiuso, anzi pare che Pier Silvio Berlusconi avrebbe visto e approvato l'elenco dei personaggi famosi che hanno accettato di partecipare.

Ovviamente per ora i nomi che circolano sono tutti da confermare, anche perché mancano diversi mesi al debutto ed eventuali conferme arriveranno solo a ridosso della prima puntata.

Stando ai rumor di questo periodo, comunque, tra i futuri inquilini della casa ci potrebbero essere: Martina e Gianmarco da Uomini e donne, Anna La Rosa, Rocco Siffredi, Donatella Rettore, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Walter Zenga e Alba Parietti.

Il parere dei fan del Grande Fratello

La notizia del ritorno del Grande Fratello a marzo, ha animato la discussione tra i fan che non hanno apprezzato particolarmente l'edizione che si concluderà il 18 dicembre.

"Simona Ventura non è stata all'altezza, Signorini è un'altra cosa", "Io spero in un cast forte, gente con personalità"; "Sono curioso di vedere lo share, se salirà o rimarrà come quello di questi mesi", "Ancora? Che strazio", "A Mediaset sono soddisfatti del 14% di share, l'ha detto l'editore quindi era ovvio che lo confermassero", "Contenti loro"; si legge su X in queste ore.