Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto di Rete 4 in occasione delle giornate delle festività natalizie.
La messa in onda della serie spagnola che sta registrando risultati d'ascolto in costante crescita è confermata in prima visione assoluta dopo gli ottimi ascolti registrati in questi mesi seppur con delle modifiche.
Nel giorno di Natale, ad esempio, la soap verrà allungata con un doppio episodio in prima visione assoluta che sarà trasmesso nella fascia dell'access prime time di Rete 4.
Cambio programmazione La Promessa su Rete 4: la soap opera si allunga il 25 dicembre
Modifiche in arrivo per il palinsesto de La Promessa, la serie iberica incentrata sulle vicende di Jana e Manuel che sta appassionando una fetta sempre più elevata di spettatori.
Il prossimo sabato 20 dicembre, in prime time, andrà in onda una puntata speciale della durata di ben due ore che sarà dedicata alla drammatica uscita di scena di Jana.
Nei giorni a seguire la serie proseguirà nel suo consueto slot orario che va dalle 19:45 alle 20:30 circa, mentre nella giornata di Natale ci sarà un'ulteriore variazione di palinsesto dettata dallo stop del talk show 4 di sera, che non andrà in onda su Rete 4.
Doppia puntata per La Promessa nel giorno di Natale su Rete 4
Per la giornata di Natale, quindi, gli spettatori e appassionati della serie faranno i conti con un allungamento della serie spagnola che andrà in onda eccezionalmente non solo nel preserale ma anche in access prime time.
Mediaset trasmetterà due nuovi episodi in prima visione assoluta, a partire dalle 19:45 fino alle 21:30 circa.
Una sfida decisamente complicata per La Promessa dal punto di vista Auditel visto che, in questa nuova fascia oraria, andrà a scontrarsi con Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i due game show dell'access prime time di Rai 1 e Canale 5, leader indiscussi degli ascolti.
Al tempo stesso, però, si verificherà anche la sfida Auditel contro Un posto al sole, l'altra soap dell'access prime time di Rai 3, che tutte le sere appassiona una media di oltre 1,4 milioni di spettatori.
Curro disperato per la morte di sua sorella Jana
In attesa di scoprire il verdetto Auditel per La Promessa in questa nuova collocazione speciale di Natale, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che la morte di Jana lascerà tutti senza parole.
Curro si mostrerà distrutto all'idea di aver perso sua sorella ma, al tempo stesso, cercherà di andare fino in fondo per scoprire come sono andate le cose e far luce sul decesso di Jana, mettendo alle strette il dottor Gamarra per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo che scuoterà il palazzo.