Lorella Cuccarini veste nuovamente i panni di conduttrice e questa volta lo fa per Mediaset. Secondo gli ultimi rumors, la showgirl si troverà a sostituire Barbara D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5, ma i lavori sono ancora in corso e al pubblico italiano non resta altro che attendere.

Lorella Cuccarini potrebbe sostituire Barbara d’Urso

TvBlog annuncia l’arrivo di un nuovo varietà per il palinsesto di Mediaset, infatti, il prossimo autunno gli spettatori da casa potrebbero assistere a un passaggio di testimone tra d’Urso e Cuccarini. Pertanto, le indiscrezioni sembrano confermare che Mediaset stia cercando di puntare sulla leggerezza attraverso un programma basato sull’intrattenimento puro: un quiz che racconti l’Italia, i suoi borghi e le sue comunità.

Il nuovo format, che vedrebbe impegnata Lorella Cuccarini in veste di conduttrice, si presume che andrà in onda la domenica pomeriggio in sostituzione di “Domenica Live” su Canale 5. Inoltre, c’è la possibilità che in esso si vada a mettere in scena una sorta di versione rivisitata del varietà degli anni Sessanta, in particolare si è fatto riferimento al “Campanile Sera”, quiz basato sulla rivalità di piccoli paesi.

Infine, da quel che si evince sembra chiaro che la volontà di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, sia quella di rilanciare per l’azienda italiana un nuovo volto dai tratti più soft e meno trash. Lo scopo principale rimane lo stesso: la “guerra” degli ascolti televisivi e, quindi, la possibilità di poter battere “Domenica In” con Mara Venier di Rai 1.

Barbara d’Urso e il ritorno a settembre, ma solo con Pomeriggio Cinque

A causa della concorrenza con la Rai e agli ascolti insufficienti, Mediaset ha deciso di chiudere e sostituire “Domenica Live”, il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana ha concluso la propria stagione televisiva venerdì 28 maggio con l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, dove si è congedata con il proprio pubblico in vista dell’estate, rinnovando l’invito a seguirla il prossimo settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Nonostante Dagospia avesse anticipato nuovi progetti per la conduttrice, segnati da una possibile “cacciata” da Mediaset, Barbara ha concluso la puntata dando appuntamento agli spettatori per la prossima stagione televisiva: “Torniamo come sempre fortissimi e unitissimi a Pomeriggio Cinque all’inizio di settembre. Ricordatevi che il mio cuore… Niente, ogni volta mi emoziono come una deficiente… è prima dei miei due figli, che amo follemente, e poi sempre vostro.

Non dimenticatelo mai, col cuore”.

Non solo Lorella Cuccarini, ma anche Adriana Volpe in lista per Mediaset

Dopo aver registrato un flop con “Ogni Mattina” su Tv8, Adriana Volpe rientra comunque tra le favorite e le più corteggiate da Mediaset. La presentatrice potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del GF Vip, sostituendo Antonella Elia, ma anche approdare su Canale 5 in veste di conduttrice.

Oltre a Lorella Cuccarini, i dirigenti di casa Mediaset starebbero prendendo in considerazione proprio Adriana per sostituire i programmi domenicali di Barbara D’Urso e introdurre delle novità. Al pubblico affezionato da casa non resta, quindi, altro che attendere i futuri sviluppi.