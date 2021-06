Gli spoiler della nuova soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, dal titolo originale Bay Yanlis, sono ricchi di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno, Ezgi riceverà un'offerta di lavoro molto interessante presso il locale "La Gabbia", ma sarà ignara che Özgür è uno dei proprietari. La donna accetterà il lavoro e quando incontrerà Atasoy avrà un duro scontro con lui, ma ci sarà un motivo ben preciso che farà scattare l'ira di Özgür: Ezgi, infatti, non rispetterà gli accordi presi in precedenza e non accompagnerà l'uomo al matrimonio della sorella Ebru.

In seguito la coppia verrà presa in ostaggio da una banda di narcotrafficanti.

Spoiler Mr Wrong: Ozan ha un colpo di fulmine per Deniz

Nelle prossime puntate di Mr Wrong Ozan avrà un bel colpo di fulmine per Deniz, così proporrà alla donna di curare gli interessi legali del locale di cui è socio con Özgür. L'uomo farà di tutto per attirare l'attenzione di Deniz e penserà di fare colpo con la giovane, aiutando la sua amica Ezgi, pertanto deciderà di offrire alla donna un lavoro presso il locale, ma lo farà all'insaputa di Atasoy. Nel frattempo Ezgi non manterrà l'accordo preso con Özgür e non accompagnerà l'uomo al matrimonio di sua sorella Ebru. Inal, però, sarà ignara del fatto che il locale dove è stata appena assunta, in realtà è di proprietà proprio di Özgür.

Ezgi viene cacciata dal locale da Özgür

Ezgi andrà a lavorare presso La Gabbia e all'improvviso incontrerà il giovane Özgür, ma l'incontro non sarà dei migliori. Atasoy, infatti, avrà una brutta reazione vedendo la donna e la caccerà via in malo modo dal suo locale. Dopo la scenata dell'uomo, Ezgi sarà molto turbata e avrà bisogno di confidarsi con Cansu, la quale oltre ad essere sua cugina è anche una sua grandissima amica.

Più tardi Ezgi verrà sorpresa dalle sue amiche con indosso una maglia da uomo, ma si giustificherà con loro dicendo che l’indumento appartiene al suo ex fidanzato Soner.

Ezgi pentita di non aver aiutato Özgür

Deniz e Cansu si convinceranno del fatto che Ezgi sia ancora molto innamorata di Soner, per tale ragione decideranno di aiutarla in qualche modo.

Le due ragazze organizzeranno un particolare rito, per liberare la loro amica dai vecchi ricordi. Nel frattempo Ezgi sarà assai pentita di non aver mantenuto il suo patto con Özgür, ma non saprà come rimediare al suo sbaglio. Successivamente l’accordo tra Ezgi e Özgür avrà seguito e i due metteranno in scena una vera e propria farsa: Özgür fingerà di essere il dottor Serdar Ozturck, per far credere alla madre di Ezgi che la giovane stia frequentando il medico. Sarà così che Inal e Atasoy si recheranno a Gocek, dove ad attenderli, oltre che la madre di Ezgi, ci saranno anche sua sorella e la zia Fitnat.

Ezgi e Özgür fanno un giro in barca

Ezgi e Özgür faranno una bella chiacchierata con la zia Fitnat, poi i due si dedicheranno al relax e faranno un giro in barca.

La coppia, però, resterà bloccata su un’isola che inizialmente sembrerà deserta e popolata da sole capre. In un secondo momento, Inal e Atasoy verranno presi in ostaggio da una banda di narcotrafficanti, i veri abitanti dell’isola.