Nella puntata numero 43 di Sen Çal Kapımı, che andrà in onda su Fox Turchia il 30 giugno, Serkan dirà a Eda che non se la sente di fare il padre della piccola Kiraz e la cosa farà molto arrabbiare la madre della bambina. Intanto si avvicinerà il compleanno di quest'ultima e Kiraz chiederà alla mamma che suo padre partecipi alla sua festa. Non si sa cosa accadrà, ma intanto la piccola, proprio il giorno del suo compleanno, farà perdere le sue tracce.

Serkan non se la sente di fare il padre

Serkan finalmente sa la verità: Kiraz è figlia sua e di Eda, non di Melo come gli era stato detto inizialmente.

Questa notizia sarà per lui una sorpresa, anche perché non se la sentirà di essere il padre della bambina e ovviamente dirà le sue intenzioni a Eda, che non apparirà particolarmente entusiasta.

La ragazza sarà molto delusa e arrabbiata per l'atteggiamento di Serkan, lo definirà il solito robot privo di sentimenti che pensa solamente a se stesso e a nessun altro. La ragazza cercherà anche conforto in sua zia Ayfer, che proverà a consolare la nipote dicendole di proseguire per la sua strada: lei non ha bisogno dei soldi dell'architetto.

Kiraz vuole il padre alla sua festa di compleanno

Intanto si avvicinerà il giorno del compleanno della piccola Kiraz. Già dalle prime puntate si è subito notato che la piccola assomiglia tanto al papà, infatti è molto forte e determinata.

Per questo motivo sarà molto chiara con sua mamma: per la festa del suo compleanno vuole che partecipi anche suo padre. La piccola, ovviamente, non sa che Serkan è suo padre, nonostante ultimamente si stia molto avvicinando a lui: l'architetto inizia a piacerle.

A ogni modo il giorno del suo compleanno Kiraz sparirà e di lei non ci sarà nessuna traccia.

Tutti si mobiliteranno per cercarla, ma nessuno riuscirà a trovarla. La situazione spaventerà molto Eda, che avrà paura che alla sua bambina possa essere successo qualcosa di brutto.

Engin consiglia a Serkan di essere meno ostile con Eda

Serkan avrà modo di fare i conti con il sentimento che prova per Eda. Infatti, in un confronto che avrà con Engin, non potrà fare a meno di ammettere di essere ancora innamorato della sua ex e, nonostante non se la senta di fare il padre, non sarà nemmeno indifferente nei confronti della piccola Kiraz, visto che quando parlerà di lei si commuoverà.

L'amico cercherà di metterlo in guardia: la sua ostilità nei confronti di Eda, ma soprattutto della sua appena conosciuta paternità, potrebbe mettere definitivamente la parola fine al rapporto con la sua ex fidanzata. Serkan dovrà prendere una decisione, così si recherà da Eda, in quanto avrà delle cose importanti da dirle. Serkan potrebbe decidere d'iniziare a fare il padre della piccola Kiraz?