Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda a breve in prima serata su Canale 5, Tahsin affronterà duramente Halil, accusandolo di aver diffamato Sumru in tutta la Cappadocia per il loro passato. Il confronto degenererà rapidamente fino a una minaccia che segnerà un punto di svolta per il destino di Halil, destinato a pagare le conseguenze delle sue azioni con l’intervento della polizia ormai imminente.

Halil cade in una trappola inaspettata

Halil ha pensato che fosse un'idea geniale quella di andare in giro per la Cappadocia per calunniare Sumru.

Ha pensato che tutti gli avrebbero dato retta, invece le persone del luogo saranno molto protettive nei suoi confronti, a partire dai suoi affetti più cari, e Halil se ne accorgerà molto presto.

Un giorno, una macchina molto elegante sopraggiungerà accanto a lui, da cui scenderanno degli uomini con il volto tutt'altro che amichevole. Non capirà che cosa stia succedendo, fino a quando verrà incappucciato e portato via. Halil non avrà la più pallida idea di che cosa gli stia accadendo, fino a quando gli verrà tolto il cappuccio dalla testa e si ritroverà davanti Tahsin, più arrabbiato che mai.

Tahsin aggredisce Halil dopo le accuse contro Sumru

"Che cosa vuoi da me?", dirà Halil arrabbiato, ma anche un po' impaurito.

Tahsin non perderà tempo, anche perché sarà stufo di sentire Halil che dice che Sumru l'ha calunniato, che lui l'amava davvero e che la voleva addirittura sposare.

"Senti, razza di idiota: hai detto che Sumru ha abbandonato Nuh e Melek per soldi, infangandola per tutta la Cappadocia. Vuoi per caso continuare con questa storia andando a raccontarlo porta a porta?", dirà Tahsin, cercando di intimorire sempre di più Halil.

Minacce, resa dei conti e conseguenze giudiziarie per Halil

"Hai mentito ai tuoi figli, calunniando Sumru solo per metterli contro di lei e prendendo in giro tutti quanti. Sappi che il mio unico desiderio è quello di farti a pezzi. Sparisci prima che ti uccida. Però ti dico una cosa: se dovessi nuovamente comparirmi davanti agli occhi, per te sarà la fine: ti seppellisco con le mie stesse mani qui in Cappadocia.

Hai capito?", dirà Tahsin e a Halil non resterà che annuire facendo di sì con la testa.

Quest'ultimo rimarrà nelle mani dei collaboratori di Tahsin. "Capo, che cosa ne dobbiamo fare?", dirà uno di questi, e Tahsin avrà la risposta pronta: "Fatene ciò che volete". Halil tornerà in libertà, ma non per molto, perché avrà la polizia alle calcagna per tutti gli intrighi con Hikmet e per i due, molto presto, si apriranno le porte del carcere. Insieme a Esat, verranno condannati per aver sequestrato Esma e aver estorto del denaro a Cihan.