Cambio programmazione per la soap opera spagnola Una vita. Dalla scorsa settimana, oltre al consueto appuntamento dal lunedì alla domenica nel pomeriggio di Canale 5, si era aggiunto anche quello in prime time su Rete 4. La serie, ambientata nell'immaginario quartiere di Acacias 38, era sbarcata di nuovo nella prestigiosa fascia serale della rete diretta da Sebastiano Lombardi e questa doveva essere la sua collocazione per un bel po' di settimane. Invece, per questo sabato sera, non è previsto un nuovo appuntamento in prime time con Una vita.

Cambia la programmazione di Una vita su Rete 4

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera Una vita, rivelano che il prossimo sabato 26 giugno non ci sarà spazio in prime time per una nuova puntata speciale della durata di due ore.

La decisione quasi sicuramente ha a che fare con la scelta del direttore di Canale 5 di trasmettere di sabato sera la quarta puntata della serie spagnola Grand Hotel, con protagonista Megan Montaner.

Dopo aver lasciato la serata del mercoledì, per lasciare spazio a Temptation Island 2021, Grand Hotel sbarcherà al sabato sera e questa settimana dovrà vedersela contro la partita dell'Italia di mister Mancini agli Europei di calcio 2021.

Salta la puntata di Una vita del 26 giugno, su Canale 5 c'è Grand Hotel

Una sfida che potrebbe ridurre all'osso gli ascolti della serie spagnola, motivo per il quale in casa Mediaset si è scelto di cancellare l'appuntamento con la soap opera Una Vita.

I due prodotti, infatti, attirano l'attenzione dello stesso pubblico e trasmetterli nella stessa serata sarebbe stato un vero e proprio "massacro" dal punto di vista auditel per entrambi, dato che gli ascolti sarebbero già provati dal boom che registrerà la partita dell'Italia su Rai 1, la quale potrebbe arrivare a toccare i 14-15 milioni di spettatori.

E così, per questa settimana, l'appuntamento con Una vita resta confermato solo nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dove gli ascolti continuano ad essere molto positivi.

Prosegue il trend positivo di ascolti per la soap Una vita

Gli episodi della soap ambientata ad Acacias, con protagonista la perfida e astuta Genoveva Salmeron, riescono ad attirare l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 17 e il 19%.

Numeri che permettono alla soap Una vita di essere leader della sua fascia oraria, battendo nettamente le proposte che a quell'ora vengono trasmesse sulle altre reti Rai e Mediaset.

Su Rete 4, invece, la prima puntata serale di questa stagione ha ottenuto una media di poco inferiore alla soglia del milione di spettatori pari al 5% di share.