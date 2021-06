Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite in Italia insieme a Il Paradiso delle signore e Love is in the air. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna raccontano che Felicia Pasamar detterà una condizione ad Armando pur di ritirare la denuncia contro sua nipote. La ristoratrice, infatti, prenderà che Maite rinunci a Camino e lasci Acacias in cambio della libertà.

Una vita spoiler: Maite viene arrestata dal commissario Mendez

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Armando deciderà di provare il tutto per tutto pur di far uscire la nipote di prigione.

Tutto inizierà con esattezza quando Felicia scoprirà che Camino ha intrapreso una relazione omosessuale con Maite da una rivelazione di Liberto. Più tardi, una lavandaia rivelerà che la pittrice aveva cercato di sedurre sua figlia minorenne, sebbene sia una deposizione falsa. Il commissario Mendez, a questo punto, si vedrà costretto ad arrestare la Zaldua per comportamento proibito dalla legge del tempo.

Camino, nel frattempo, crederà che sua madre sia implicata nella questione di Maite, sebbene la donna neghi con fermezza ogni coinvolgimento.

Armando si reca a trovare la nipote in carcere

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, il ritorno di Armando e Susana ad Acacias genererà una serie di colpi di scena riguardanti l'arresto di Maite.

Il diplomatico, infatti, dimostrerà di conoscere i gusti particolari di sua nipote, in quanto in Francia era solita intraprendere relazioni con delle donne. Tuttavia, Caballero non se la sentirà di abbandonare la pittrice tra le sbarre.

L'uomo, infatti, deciderà di andarla a trovare in carcere nonostante il parere contrario di Susana.

Qui, Armando apprenderà che Maite si è innamorata perdutamente di Camino. Durante l'incontro, la pittrice accuserà Felicia della sua detenzione e di aver pagato la lavandaia per deporre il falso. Alla fine, la Zaldua riuscirà a convincere lo zio della malafede della ristoratrice.

Felicia ritira la denuncia a patto che la pittrice lasci Camino e Acacias

In seguito, Armando deciderà di avere un confronto con Liberto per capire cosa voglia Felicia per far uscire Maite dalla galera. La ristoratrice, a questo punto, informerà Mendez di essere disposta a ritirare la denuncia a patto che la pittrice lasci Acacias e Camino per sempre. Una volta tornata in libertà, la Zaldua dovrà anche convincere l'amata a sposare il rampollo Ildefonso Cortez. La pittrice e Armando accetteranno il ricatto di Felicia?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, si ricorda che Una vita è trasmessa da lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5.