Negli episodi turchi de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Bahar Cesmeli scoprirà che Sirin aveva chiesto a suo marito Sarp di scattare alcune foto compromettenti con lei prima di accettare di donarle il midollo osseo e salvarle la vita. La rivelazione, fatta da Enver, lascerà Bahar senza parole e alimenterà in lei il sospetto che tra Sarp e Sirin possa esserci stato qualcosa di più di un semplice ricatto.

Sarp viene arrestato prima della circoncisione di Doruk

La festa di circoncisione di Doruk sarà molto movimentata. La polizia farà irruzione all'evento per arrestare Sarp, che verrà accompagnato in commissariato insieme a Nisan e Doruk.

L'uomo verrà accusato della morte di sua madre Julide, trovata nelle false tombe della sua prima famiglia. Arif aiuterà Sarp permettendo a Kismet di fornirgli la consulenza legale per farlo uscire in tempo per partecipare alla circoncisione di Doruk. Arif scoprirà che era stata sua sorella a sguinzagliare la polizia contro Sarp per avere strada libera con Bahar.

Bahar Cesmeli scopre che Sirin ha ricattato suo marito per salvarle la vita

Sirin, nel frattempo, metterà in atto la sua vendetta nel corso della festa del nipote. La ragazza chiederà a Piril di passarle le foto che sta aspettando da tanto tempo. Bahar apparirà molto curiosa, domandando alle due donne di cosa stanno parlando. Piril eviterà che la protagonista scopra che Sirin aveva chiesto a Sarp di scattare alcune foto compromettenti prima di donare il suo midollo osseo.

I sospetti di Bahar Cesmeli non termineranno e per questo Enver farà il suo ingresso nella situazione. Il sarto informerà la figliastra che Sirin aveva organizzato un ricatto ai danni di Sarp per salvarle la vita. Piril accetterà di mostrare le foto a Bahar che proverà un grande dolore. In questo modo, la donna sospetterà che Sarp sia stato davvero l'amante della sua sorellastra anche se Piril ed Enver le diranno di no.

Arif e Yusuf hanno conosciuto l'avvocatessa Kismet

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Emre è apparso sempre più preso da Sirin. Ceyda non ha nascosto il suo malcontento di fronte a questo avvicinamento.

Arif e Yusuf, invece, hanno conosciuto Kismet, già a conoscenza di tutta la storia con Sarp.

Il pubblico, a questo punto, ha scoperto che l'avvocatessa è in realtà la sorellastra del barista, frutto di una relazione extraconiugale di Yusuf.

Hatice, intanto, ha scoperto che Enver le ha detto una bugia dopo aver ricevuto una soffiata da parte della vicina. La donna ha appreso che suo marito lavora come fruttivendolo e non in un centro medico.

Infine, Nezir ha chiesto a Sarp di estrarre a sorte il figlio da sacrificare. L'uomo ha fatto il nome di Doruk.