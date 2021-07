Le drammatiche vicende di Sally e Steffy si incroceranno nelle nuove puntate di Beautiful. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 25 al 31 luglio 2021 su Canale 5, raccontano che Sally verrà incastrata da Flo e che sarà costretta a raccontare tutta la verità a Wyatt. Un imprevisto, tuttavia, cambierà ancora le carte in tavola. Mentre si conclude la triste parentesi di Sally, si apre la nuova storyline che riguarda Steffy. La giovane Forrester verrà investita da Bill mentre sta facendo un giro in moto e, da questo momento in poi, comincerà il suo personale calvario.

Anticipazioni settimanali di Beautiful delle prossime puntate

Flo è ancora sequestrata e legata a un termosifone, ma con uno stratagemma riesce a mettere in guardia Wyatt. Sally sa che deve agire in fretta prima che la sua bugia venga scoperta e così tenta di sedurre Spencer jr. con l'intenzione di rimanere incinta.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Wyatt sarà sul punto di cedere, ma leggerà giusto in tempo il messaggio di aiuto scritto da Flo sulla biancheria intima di Sally. Allarmato da quanto letto Wyatt correrà alla ricerca di Flo e, dopo averla liberata, verrà a sapere dell'inganno orribile ordito da Sally.

Sally urla il suo amore a Wyatt e poi sviene

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 25 al 31 luglio 2021, Sally sarà costretta a dare le sue inutili spiegazioni a Wyatt.

Ironia del destino, Sally si sentirà davvero male. Dopo aver urlato tutto il suo amore a Wyatt e implorato il suo perdono, cadrà a terra priva di sensi. A quel punto, Flo chiamerà i soccorsi. Un'ambulanza porterà in ospedale la giovane Spectra, alla quale verrà diagnosticato un severo attacco di panico. Di lì a poco, arriverà anche la povera Steffy in codice rosso.

Steffy investita da Bill, spoiler Beautiful

È Bill ad aver investito inavvertitamente Steffy in moto. Ridge, quando verrà a sapere la dinamica dell'incidente, andrà su tutte le furie. Forrester si convincerà che Bill abbia travolto con l'auto sua figlia di proposito per vendicarsi di quanto accaduto con Brooke. In ospedale arriverà anche il detective Sanchez che, dopo tutti i rilevamenti del caso, chiuderà la faccenda esonerando Dollar da ogni responsabilità.

Steffy si risveglierà con dei dolori lancinanti e farà la conoscenza del dottor Finnegann. Tra loro nascerà subito una forte complicità. La giovane Forrester assumerà degli antidolorifici che la faranno stare meglio e così prenderà una decisione avventata. Steffy preferirà tornare a casa da Kelly e curarsi a domicilio. Una scelta non condivisa dal dottor Finn, certo che occorrano ancora dei giorni in ospedale. Steffy non lo ascolterà e questa sua ostinazione la farà presto sprofondare in un tunnel senza uscita.