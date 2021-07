Un posto al sole prosegue l'appuntamento quotidiano con le storie degli abitanti di Palazzo Palladini e, secondo le anticipazioni, la settimana dal 26 al 30 luglio sarà molto movimentata. I telespettatori, infatti, assisteranno al ritorno di Pietro che ,disperato, sequestrerà Roberto e FIlippo dopo aver aggredito Guido. I riflettori saranno puntati anche su Silvia che dovrà prendere una decisione sul suo futuro e chiarire i sentimenti che prova per Michele e Giancarlo e saranno momenti di indecisione anche per Speranza. Infine, Fabrizio ignorerà i consigli di Marina e seguirà la sua strategia in azienda, mentre Niko e Susanna trascorreranno del tempo insieme.

Roberto e Filippo saranno in pericolo a causa del ritorno di Abbate: anticipazioni dal 26 al 30 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 26 al 30 luglio raccontano che ci saranno momenti di alta tensione per i protagonisti. Pietro Abbate ritornerà più agguerrito che mai dopo essersi nascosto e aver tentato invano di procurarsi dei documenti falsi. Ormai con poco denaro, l'uomo si rivolgerà a dei malviventi per ottenere quello di cui ha bisogno, ma sarà aggredito brutalmente e derubato del poco che ha. Pietro si ritroverà su una panchina, dolorante e senza obiettivi, quando da un giornale apprenderà che Roberto ha ripreso le redini della sua impresa. Sopraffatto dalla rabbia, Abbate si dirigerà a Palazzo Palladini e aggredirà Guido alle spalle, privandolo della pistola di ordinanza e sequestrerà Filippo e Roberto.

Marina scoprirà i problemi del pastificio di Fabrizio, ma non sarà ascoltata: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per le puntate fino al 30 luglio rivelano che padre e figlio vivranno momenti drammatici nelle mani di Pietro Abbate, totalmente fuori di sé. Nel frattempo, Marina scoprirà i problemi in cui versa il pastificio di Fabrizio e proverà ad aiutarlo, ma l'uomo non avrà intenzione di ascoltare suo moglie e agirà secondo le sue strategie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Silvia, invece, si renderà conto di non poter continuare a vivere nell'indecisione e parlerà con Michele per capire se il loro matrimonio ha ancora una possibilità. Saranno giorni complicati anche per Speranza che dopo l'invito a cena di Samuel sarà combattuta tra il romanticismo del ragazzo e il comportamento distante di Vittorio.

Ornella e Raffaele, invece, parleranno dei loro figli e si confronteranno sul loro modo di vedere la vita, mentre Patrizio prenderà una decisione sul futuro della sua storia con Clara. Infine, vista la prossima chiusura dello studio legale, Niko e Susanna avranno modo di trascorrere del tempo insieme.