Sabrina Ghio, ex protagonista del trono di Uomini e donne ed ex ballerina di Amici, ha raccontato sul proprio profilo Instagram dell'aggressione subita durante la notte da parte del compagno Carlo Negri. Aggressione del tutto involontaria dovuta alla forte forma di sonnambulismo di cui soffre il compagno.

L'ex tronista ha iniziato il suo racconto tramite una stories su Instagram, che la vedeva visibilmente struccata, con la mano sulla nuca. Il tutto accompagnato da una didascalia che dice: "Terrorizzata non dormirò più, lo so". Dopo questo scatto, ha iniziato a raccontare, visibilmente provata, dell'esperienza che ha vissuto la notte precedente.

La tronista Sabrina Ghio dichiara: 'Sono terrorizzata per la mia incolumità'

La ex tronista ed ex ballerina di Amici stava dormendo tranquillamente nel suo letto, quando è stata svegliata dall'aggressione del compagno Carlo Negri. La donna è stata schiaffeggiata dal compagno che in preda a una forte forma di sonnambulismo, ha cominciato ad aggredirla in piena notte. Il sonnambulismo è un fenomeno comune, anzi, secondo gli ultimi dati, questo disturbo del sonno colpisce tra il 15 e il 30 percento dell'intera popolazione. Disturbo del sonno, come confessa Sabrina Ghio, di cui il compagno della bella tronista sembra soffrire da molto tempo.

La tronista non è stata molto fortunata in amore negli ultimi anni e sembrava aver trovata la serenità con il compagno Carlo Negri, conosciuto nel 2018, con cui si mostra molto sui social condividendo spesso foto e stories del loro amore.

L'influencer è molto conosciuta su Instagram dove ha 751 mila follower e dove racconta molte parti delle sua vita mediante foto e stories.

Notte in bianco, quindi, per la tronista che rimane sveglia dopo l'aggressione subita

Sabrina Ghio ha raccontato nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram che il compagno ha cominciato improvvisamente a urlare durante la notte, prima di aggredirla nel letto dove dormono insieme.

Prosegue dicendo poi che, dopo aver cercato di farlo svegliare per porre fine agli schiaffi, questo si è scusato sempre nel sonno ed è tornato a dormire di fianco a lei. La donna, ormai sveglia, è rimasta nel suo letto tremante, spaventata per l'aggressione subita e terrorizzata che il compagno si potesse agitare nuovamente nel sonno.

"Non sono riuscita a riaddormentarmi" racconta ai suoi follower l'ex tronista di Uomini e Donne, che ultimamente nei social si è aperta, raccontando dei suoi problemi di salute, scoperti proprio quest'anno, dovuti a un processo tumorale scoperto in seguito a una biopsia subita. La tronista, molto restia, non è entrata nei dettagli ma ha deciso di raccontare parte della sua storia ai suoi follower che la seguono con molto affetto.