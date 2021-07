La serie televisiva di origini turche Love is in the air prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Nella puntata che i fan italiani avranno modo di seguire il 21 luglio 2021, come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:30 circa, Ferit Simsek starà male non appena sentirà che la sua promessa sposa Selin Atakan ammettere a Serkan Bolat di amarlo ancora.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 21 luglio: Ferit ha un malore

Nel corso del 38° episodio dell’avvincente soap opera conosciuta anche con il titolo Sen Çal Kapımı, e che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 21 luglio 2021, Selin finalmente troverà il coraggio per parlare con il suo ex fidanzato Serkan: la donna sembrerà dire addio all’architetto quando gli dirà di essere decisa a convolare a nozze con Ferit, nonostante sia ancora innamorata di lui.

Selin inoltre farà un appunto a Bolat, poiché gli dirà che potrebbero non lavorare più insieme alla Art Life: in effetti la fanciulla rispetterà la parola data, visto che prima di sposarsi venderà le quote dell’azienda in suo possesso.

Ferit dopo aver ascoltato senza farsi vedere l’amaro dialogo tra i due ex fidanzati, sarà colto da un malore improvviso: fortunatamente l’uomo verrà soccorso da Ceren (Melisa Döngel), che non perderà tempo per accompagnarlo in ospedale. Per la prima volta quest’ultima e Ferit si lasceranno andare a delle confidenze.

Ayfer apprende che Eda le ha mentito, Engin incredulo dopo il bacio di Piril

Nel contempo Eda dimostrerà ancora di non avere il coraggio di svelare alla zia Ayfer (Evrim Doğan) la vera ragione per cui non si è trasferita in Italia.

Nonostante ciò, quest’ultima riuscirà a scoprire che la giovane studentessa le ha mentito, durante una conversazione telefonica con la sua anziana madre: in poche parole Ayfer apprenderà che Eda non è partita per Serkan. Intanto quest’ultimo si avvicinerà ulteriormente a Yildiz, visto che la stupirà con un regalo.

Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anıl İlter) invece non riusciranno a trovare un punto d’incontro, pur avendo dato una seconda possibilità alla loro relazione: quest’ultimo anche se preparerà una cena per l’amata non riuscirà a confessarle il suo amore.

A questo punto Piril sempre più stanca di aspettare che l’amico di Serkan si dia una mossa, gli darà un bacio facendolo rimanere a bocca aperta. Infine, Erdem deciso a fare breccia nel cuore di Figen la contatterà su internet con un falso profilo.