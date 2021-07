Presentati i palinsest i Rai per l'autunno 2021 e l'offerta di prima serata potrà contare sulla presenza di volti noti del piccolo schermo, che torneranno in onda per far compagnia al pubblico, nel periodo che va da settembre a dicembre. Tra queste ci saranno Antonella Clerici, Amadeus ma anche delle novità, come nel caso di Alessandro Cattelan. Il conduttore, dopo aver lasciato il timone di X Factor, debutterà per la prima volta sui canali della televisione di Stato con un nuovo show in due serate, in onda a settembre in prime time.

Antonella Clerici confermata su Rai 1: anticipazioni palinsesti autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai per l'autunno 2021, rivelano che in prima serata ci sarà spazio per una nuova edizione di The Voice Senior, il fortunato talent show portato al successo da Antonella Clerici, che tornerà in onda da novembre in poi sulla rete ammiraglia.

Tra le novità di questa seconda edizione, va segnalato il cambio giuria visto che non ci sarà più la coppia composta da Albano Carrisi e sua figlia Jasmine, sostituiti da Orietta Berti.

Carlo Conti, invece, tornerà a presidiare la serata del venerdì d'autunno con la nuova attesissima edizione di Tale e Quale Show 2021, di cui sono stati svelati già i primi concorrenti ufficiali.

Tra questi anche Stefania Orlando, reduce dall'esperienza fortunata durata ben sei mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e Alba Parietti, che si metterà in gioco in questa nuova veste di imitatrice dopo aver partecipato, qualche anno fa, a Ballando con le stelle.

Amadeus e Alberto Angela ritornano in prima serata

Sempre in prima serata è confermato l'appuntamento con Meraviglie, il programma di divulgazione scientifica e culturale condotto da Alberto Angela, che nel corso degli anni ha registrato ascolti sempre molto soddisfacenti nella prestigiosa fascia serale della rete ammiraglia.

Amadeus, invece, dal prossimo autunno sarà al timone della nuova edizione de I Soliti Ignoti in onda nell'access prime time di Rai 1, ma approderà anche in prima serata.

Il 2 e il 9 ottobre, infatti, condurrà due serate speciali in onda dall'Arena di Verona e dedicate al meglio della musica degli anni '60, '70 e '80. Per lui, inoltre, si parla anche di un possibile ritorno sul palco dell'Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Il debutto di Alessandro Cattelan: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Occhi puntati anche sulla new entry Alessandro Cattelan. Le anticipazioni sui palinsesti Rai per l'autunno 2021, rivelano che sarà proprio Cattelan ad accendere il sabato sera della rete ammiraglia, dato che il 18 e 25 settembre, sarà al timone di "Da Grande".

Trattasi di uno show evento che potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti del mondo del cinema, della televisione e della musica che si metteranno in gioco col conduttore, in una serie di gag e momenti di varietà.