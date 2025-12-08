L'8 dicembre andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello, ovvero la semifinale dell'edizione 2025. In collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, Ascanio Pacelli ha dato qualche anticipazione di ciò che accadrà in diretta su Canale 5. Rasha e Dolce avranno un faccia a faccia a distanza, poi ci saranno molti televoti flash che porteranno alla proclamazione dei finalisti e all'eliminazione della metà dei concorrenti che sono ancora in gioco.

Gli spoiler sulla puntata in onda l'8 dicembre

L'edizione 2025 del Grande Fratello volge al termine e stasera, lunedì 8 dicembre, molti concorrenti abbandoneranno la casa ad un passo dalla finale.

Come ha anticipato Ascanio Pacelli a Mattino Cinque, nel corso della diretta che inizierà tra poche ore saranno emessi tanti verdetti importanti per il futuro degli inquilini.

"Ci saranno tanti televoti flash che decreteranno i finalisti ed elimineranno la metà dei concorrenti attualmente nella casa", ha svelato l'opinionista in collegamento con Federica Panicucci.

Esclusi Giulia e Jonas, che sono già in finale, in gioco ci sono ancora nove persone: stando allo spoiler che ha dato Pacelli, dunque, durante la semifinale del GF ci dovrebbero essere tra le quattro e le cinque eliminazioni.

Confronto a distanza in arrivo

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello dell'8 dicembre, si parlerà a lungo di Dolce e della settimana che ha trascorso all'interno della casa.

La ragazza è tornata in Kosovo nelle ultime ore, quindi stasera si collegherà con Simona Ventura per raccontare delle giornate che ha vissuto con i concorrenti della versione italiana del reality.

Un'altra anticipazione che ha dato Ascanio Pacelli, è quella sul confronto che avranno Dolce e Rasha durante la semifinale: tra le due non c'è mai stato feeling, anzi l'inquilina ha sparlato molto dell'ospite mostrandosi gelosa della sua amicizia con Omer.

Stasera le due verranno messe faccia a faccia (ovviamente in collegamento) e potranno dirsi tutto quello che pensano l'una dell'altra senza filtri.

Conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello

L'8 dicembre il pubblico sarà chiamato a scegliere i finalisti dell'edizione 2025 del Grande Fratello: a Jonas e Giulia dovrebbero aggiungersi tre o quattro concorrenti, e saranno quelli che riusciranno a superare i televoti flash della semifinale.

Gli eliminati, invece, dovrebbero essere quattro o cinque: due lasceranno il gioco subito, ovvero quando sarà svelato l'esito del televoto della settimana.

Stando alle preferenze che hanno espresso i fan in questi giorni, Domenico e Simone sarebbero quelli più a rischio, mentre Rasha e Francesca dovrebbero salvarsi in questa nomination.