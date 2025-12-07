L'edizione 2025/2026 di Amici prosegue, ma la prossima settimana ci sarà una piccola variazione nella programmazione del daytime. Lunedì 8 dicembre, infatti, il talent non andrà in onda e sarà sostituito da un nuova puntata di La forza di una donna. Martedì 9, però, la trasmissione condotta da Maria De Filippi continuerà con la verifica che Emiliano ha fatto al termine della registrazione di giovedì scorso e che gli è costata una sospensione temporanea della maglia.

Piccola pausa per Amici

L'8 dicembre alcune trasmissioni non andranno in onda: nel giorno dell'Immacolata, infatti, sia Uomini e donne che Amici lasceranno spazio alle soap più amate dal pubblico.

Come anticipa la guita tv di Mediaset, lunedì pomeriggio il dating-show sarà sostituito da Beautiful e da Forbidden Fruit, mentre il talent da un nuovo episodio de La forza di una donna.

La regolare programmazione dei due format condotti da Maria De Filippi, dunque, riprenderà martedì 9 dicembre: quel giorno i fan degli allievi della scuola assisteranno ad una verifica di Emiliano.

In rete già circolando le anticipazioni di quello che sarà mostrato nel prossimo daytime perché il ballerino ha svolto il compito al termine della registrazione di giovedì scorso (quella dello speciale trasmesso domenica 7/12), e il pubblico che era in studio ha svelato come è andata.

Percorso in stand-by per l'allievo di Alessandra Celentano

Il 9 dicembre, dunque, i fan di Amici vedranno Emiliano alle prese con un assolo di latinoamericano.

Le anticipazioni del web svelano che il titolare della scuola eseguirà la coreografia assegnatagli da Emanuel Lo in settimana, ma non piacerà quasi a nessuno (solo Veronica Peparini lo valuterà appena sufficiente).

La bocciatura della maestra Celentano, però, costerà al ballerino la sospensione della maglia: visto che la sua insegnante di riferimento non lo ha giudicato all'altezza del compito, il giovane uscirà temporaneamente dal gruppo dei titolari.

Sarà la professoressa di danza classica a decidere se dare un'altra chance al 16enne Emiliano oppure se la sua avventura nel talent finirà a pochi mesi dall'inizio della fase serale.

Caterina conquista i professori

Sempre nel corso del daytime di Amici di martedì 9 dicembre, la nuova arrivata Caterina potrebbe essere chiamata a scegliere il suo docente di riferimento.

La ragazza è entrata nella scuola grazie al "sì" di tutti i professori, ma soprattutto dopo che Rudy Zerbi ha deciso di annullare la sfida che stava facendo con Michele.

La cantante, dunque, dovrà decidere se a seguire il suo percorso di studi sarà Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli o Zerbi.