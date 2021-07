Tante le novità e le nuove produzioni per la stagione televisiva Rai 2021/2022. Sulla prima rete torna Imma Tataranni. La serie prodotta da Anastasia Michelangeli e Beppe Caschetto è di produzione Rai Fiction-IBC Movie. Vanessa Scalera sarà ancora impegnata nella risoluzione di casi all'apparenza impossibili e alle prese con altrettante tensioni famigliari che la metteranno in discussione.

Vittoria Puccini invece è la protagonista di Non mi lasciare: una poliziotta che indaga su crimini informatici e deve proteggere oscuri segreti celati nel suo passato.

Di seguito le novità, le trame e le date della messa in onda.

Novità Rai stagione televisiva 2021/2022, arriva Imma Tataranni 2

l'ambientazione di Imma Tataranni 2 è sempre Matera e il clima non è cambiato: una città difficile, a volte ostica ma capace di regalare emozioni uniche. A combattere contro il crimine che si nasconde in un'apparente tranquillità è il sostituto procuratore Imma.

La nuova stagione vedrà Imma confrontarsi con Vitali e, come al solito, seguire sempre il suo istinto. Se Imma è brillante e intuitiva sul lavoro, altrettanto non si può dire nella vita privata. Il marito Pietro è in piena crisi esistenziale e non è facile da gestire; a complicare la situazione, le idee rivoluzionarie di Valentina, la loro figlia, che rischieranno di compromettere l'immagine di Imma.

Che sire poi del rapporto con Calogiuri? Le anticipazioni di Imma Tataranni 2 svelano che ci saranno inaspettate conseguenze dopo il loro passionale bacio. La serie andrà in onda nell'autunno 2021 per poi proseguire nel 2022.

Arriva Non mi lasciare con Vittoria Puccini, tra mistero e cybercrime

Novità assoluta invece Non mi lasciare, coproduzione Rai Fiction-PayperMoon Italia con protagonista Vittoria Puccini.

L'attrice impersona Elena, una poliziotta che indaga su crimini informatici che riguardano la scomparsa di minori.

Grazie a un caso piuttosto difficile, Elena dovrà affrontare il suo passato dimenticato e messo da parte in quel di Venezia. Qui incontra Daniele, con il quale aveva una storia d'amore. Ora Daniele è sposato, ma tra i due sembra esserci ancora l'attrazione di un tempo.

In questa magica città, Elena dovrà risolvere uno dei casi più difficili della sua carriera. Nello stesso tempo, si troverà faccia a faccia con dei retroscena inaspettati sul suo passato che ha tentato invano di cancellare.

Anche Non mi lasciare, come Imma Tataranni 2, andrà in onda su Rai 1 nel corso dell'autunno 2021. Dunque, grande attesa per la nuova stagione Rai che, stando a quanto presentato dall'Ufficio Stampa, offrirà una vasta scelta di programmi, serie e soap davvero imperdibili.