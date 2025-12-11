Nel pomeriggio di oggi 11 dicembre, sulla casa del Grande Fratello sono arrivati alcuni messaggi da parte dei fan per gli ultimi sei concorrenti. In particolare, i fan dei "Rashmer" hanno deciso di ringraziare Omer Elomari e Rasha Younes per le emozioni provate durante il percorso. Il 26enne siriano in modo nostalgico è tornato a parlare sull'ultima lite avvenuta con la l'ex gieffina: "Ho sbagliato con le mie reazioni".

Il rammarico di Omer dopo la lite con Rasha

Oggi, sulla casa del GF è volato un aereo da parte dei fan dei "Rashmer" con scritto: "R&O, da quel tugurio.

Grazie".

Spiazzato per l'ennesima dedica ricevuta, il 26enne siriano ha chiesto ai suoi compagni d'avventura cosa significasse il messaggio. Una volta compresa la frase, il concorrente ha ringraziato tutti e con nostalgia ha commentato la situazione che si è venuta a creare con la 32enne giordana: "Ci siamo capiti molto male, non era niente di quello". A quel punto Anita Mazzotta ha chiesto all'inquilino se lontano dai riflettori del reality show cercherà nuovamente Rasha ed Elomari ha risposto in modo affermativo: "Sì, sicuramente vorrei chiarire per capire cos'è successo tra di noi. Non era un gioco. Ho sbagliato con le mie reazione, ho esagerato ma non volevo apparire come una vittima". Tuttavia Omer ha spiegato che nel caso l'ex gieffina non volesse più rivolgergli parola, lui sarebbe disposto a mettere un punto: "Mi manca, ma accetterei la sua decisione".

“Ho sbagliato ad avere una reazione forte ma non era un gioco non volevo passare da vittima , non ci siamo capiti. Mi manca certo, la cercherò”#rashmer pic.twitter.com/7vM5yF04JG — Stesi 🍒 (@stateofmind140) December 11, 2025

Il percorso dei 'Rashmer'

La scorsa settimana, Rasha e Omer hanno vissuto un momento difficile a causa di un'incomprensione che non sono riusciti a chiarire per via dell'orgoglio.

La situazione è ulteriormente peggiorata, poiché durante la semifinale del GF i due inquilini hanno avuto modo di confrontarsi ma hanno continuato ad attaccarsi a vicenda. Un chiarimento non è stato possibile, perché Rasha è stata eliminata al televoto contro Grazia (quest'ultima invece ha avuto la possibilità di andare in finale).

Di conseguenza Omer non avendo notizia dall'esterno, non sa che la 32enne giordana lo sta supportando e non vede l'ora di rivederlo lontano dal programma.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, i fan dei "Rashmer" fremono per rivedere i loro beniamini insieme visto che l'ultima volta si sono lasciati con un litigio.

Un utente ha detto: "Sto solo piangendo in attesa di lunedì". Un altro ha commentato: "Dai Omer, Rasha non vede l'ora di rivederti. Peccato che tu non puoi sapere tutto questo". Un ulteriore utente ha affermato: "Ragazzi tra Rasha e Omer è tutto così magico". Infine c'è chi dal primo momento ha visto una forte intesa fra i due: "Chi ha visto strategia in loro non ha mai capito nulla".