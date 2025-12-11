Omer Elomari ha accusato il colpo dell'eliminazione di Rasha Younes durante la semifinale del Grande Fratello: i due si sono lasciati in maniera brusca a causa di alcune incomprensioni. Nella giornata di ieri 10 dicembre, il concorrente siriano ha intonato un canto arabo che sembra essere una dichiarazione d'amore nei confronti dell'ex gieffina: "Ditele che l'amo ancora".

La dichiarazione d'amore di Omer

Pensando agli ultimi avvenimenti con Rasha, Omer non sembra darsi pace per il modo in cui i due si sono lasciati.

Nel pomeriggio di ieri 10 dicembre, il 26enne siriano si è ritrovato solo in giardino ed ha intonato un canto in lingua araba che dice: "Ditele che la amo ancora, che nonostante la lunga distanza non dimentico il suo ricordo".

Successivamente Elomari si è ritrovato in sauna e ha intonato un altro canto nella sua lingua madre: "Ditele che sono morto d’amore per lei, sacrificandomi al suo cuore. Ricordatele di me con ogni cosa bella, forse allora proverà nostalgia per me. La mia anima la chiama e i miei occhi seguono le tracce dei suoi passi. Nulla mi ha curato se non la mia speranza di poterla rivedere un giorno".

Sta cantando:

"Ditele che la amo ancora, che nonostante la lunga distanza non dimentico il suo ricordo."😭

"Ditele che la amo ancora, che nonostante la lunga distanza non dimentico il suo ricordo."😭

Hai sentito, Rasha? #Rashmer

Il supporto di Rasha dall'esterno

Omer non sapendo ciò che accade all'esterno del GF, non può sapere che invece Rasha sta aspettando la fine del reality show per rivederlo.

Dopo essere tornata in possesso del suo smartphone, l'ex gieffina ha iniziato a seguire l'account Instagram del 26enne siriano. Inoltre ha risposto ad una fanpage dedicata a "Rashmer" in cui ha chiesto di supportare Elomari in modo che possa diventare il sesto finalista: "Mandiamo il mio Omer in finale". Ma non è tutto perché in una stories di Instagram di Clarissa - migliore amica di Rasha - la 32enne è stata immortalata intenta a seguire la diretta del GF proprio mentre veniva inquadrato il siriano.

Infine su X, Younes ha messo a tacere tutti i gossip legati al fatto che non fosse realmente interessata ad una conoscenza con l'ex inquilino: "Lasciate perdere tutte le cose he stanno circolando, votate Omer perché merita la finale".

GF: verso la finale

Lunedì 15 dicembre, su Canale 5, andrà in onda la finale del GF.

Attualmente hanno un posto certo: Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Omer Elomari e Domenico D'Alterio sono al televoto per conquistare l'ultimo posto da finalista: tra questi il meno votato dovrà dire addio al sogno di vincere il reality.

Per la finale condotta da Simona Ventura, i concorrenti avranno modo di ripercorrere il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia attraverso alcune clip celebrative. Inoltre riceveranno delle sorprese da parte dei loro cari. Infine verranno aperti diversi televoti flash, fino al momento emozionante dello spegnimento delle luci.