Temptation Island, come ogni anno, viene registrato all'interno del villaggio Is Morus Relais, a Pula, in Sardegna. Nella notte di lunedì 26 luglio, il resort usato da Canale 5 è stato incendiato e, al momento, sembrerebbe che le fiamme siano state di natura dolosa. Alle 4 di mattina, infatti, il fuoco sarebbe stato appiccato alla struttura ricettiva, mediante l'aiuto di un liquido infiammabile. Non è la prima volta che il luogo scelto da Mediaset per le riprese del reality subisce un danno, infatti, anche lo scorso anno, si era verificato un incendio di natura dolosa, dopo la fine delle registrazioni della trasmissione.

Ipotesi incendio doloso al villaggio di Temptation Island

Un nuovo incendio ha coinvolto l'hotel a quattro stelle che ospita le coppie di Temptation Island, alle prese con il viaggio nei sentimenti. L'Is Morus Relais a Pula, infatti, sarebbe stato dato alle fiamme. Circa sessanta persone, la maggior parte turisti che alloggiavano nella struttura turistica sono state evacuate. Le fiamme, in base ai primi accertamenti, sarebbero partiti dagli uffici del titolare e si sarebbero propagate poi all'esterno, sulla terrazza. Il fuoco avrebbe avvolto ogni cosa, grazie anche al liquido infiammabile versato, che avrebbe agevolato la diffusione dell'incendio.

Temptation Island: domate le fiamme all'Is Morus Relais

Fortunatamente, una pattuglia dei Carabinieri era già vicina al villaggio di Temptation Island e, non appena hanno visto propagarsi le fiamme, hanno fatto immediatamente scattare l'allarme. Dopo avere evacuato i turisti e lo staff e avere messo in salvo le persone, l'incendio è stato domato, anche grazie all'arrivo dei vigili del fuoco arrivati sul posto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, sarebbero partite le indagini per riuscire a scoprire, grazie anche ai filmati delle telecamere presenti nel villaggio, chi possa avere appiccato l'incendio.

Le riprese di Temptation Island sono terminate

Le riprese di Temptation Island sono terminate da qualche settimana, pertanto, non c'è stato nessun problema per la realizzazione della trasmissione di Canale 5.

Il villaggio usato come set per le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia era stato incendiato anche nell'agosto del 2020, sempre dopo la fine delle riprese. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se il o i colpevoli che hanno appiccato le fiamme siano scoperti e se si capiranno le motivazioni che hanno portato qualcuno a incendiare l'Is Morus Relais. Nel frattempo, invece, in televisione sono ancora in onda le puntate del reality, con il villaggio intatto. Le ultime due puntate di Temptation Island andranno in onda nelle serate del 26 e del 27 luglio.