Il Grande Fratello si avvia verso la finale di questa edizione, in onda lunedì 15 dicembre dalle 21:55 su Canale 5.

Prima di entrare nel vivo della serata conclusiva, che porterà alla proclamazione del vincitore di questa edizione, ci sarà spazio per il risultato di un nuovo televoto che prevede l'ingresso del quinto finalista ufficiale.

I due concorrenti sono Omer Elomari e Domenico D'Alterio: al momento, i risultati del sondaggio web realizzato da Grande Fratello ForumFree, su 539 voti espressi alle 9:50 del 9 dicembre, vedono in testa Omer.

Sondaggio Grande Fratello puntata 15 dicembre: ci sarà l'ultimo finalista ufficiale

Si avvicina la finale di questa sfortunata edizione del Grande Fratello, che non ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, registrando dati d'ascolto ben al di sotto delle più rosee aspettative.

In vista della puntata trasmessa lunedì 15 dicembre, c'è nuovo televoto aperto da Simona Ventura al termine della semifinale di lunedì 8 dicembre per decretare il quinto finalista.

I due concorrenti al televoto sono Omer e Domenico: per uno di loro si spalancheranno le porte d'accesso verso la finale del reality show e avrà così la possibilità di concorrere per la vittoria del premio finale di 100.000 euro in gettoni d'oro, mentre l'altro dovrà abbandonare il gioco a un passo dal sogno.

Omer Elomari trionfa su Domenico D'Alterio ai sondaggi del televoto del 15/12

I risultati del sondaggio web realizzato da Grande Fratello ForumFree, al momento, vedono trionfare nettamente Omer con oltre il 62% dei voti.

Il concorrente continua a imporsi come uno dei volti più amati di questa edizione e come il super favorito anche per la conquista del montepremi finale.

Omer Elomari riesce così a staccare nettamente l'altro candidato al televoto Domenico D'Alterio che si ferma al 38% dei voti a suo favore e avrebbe così poche chance di arrivare a chiudere la rosa dei cinque finalisti ufficiali di quest'anno.

Si chiude un'edizione flop del Grande Fratello su Canale 5

Si chiude così l'edizione meno vista di sempre del Grande Fratello Nip che, in queste settimane di programmazione, ha registrato una media di appena 2 milioni di spettatori pari al 15% di share.

Numeri decisamente inaspettati e ben al di sotto delle aspettative rispetto a quelli registrati dal programma al suo debutto, quando aveva appassionato una media di oltre 2,7 milioni di spettatori arrivando al 21%.

Dati incoraggianti che facevano ben sperare per il reality show, segnato quest'anno dall'impronta di Simona Ventura come conduttrice.