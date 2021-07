Rosa Di Grazia, ex allieva di Amici 20, ha trascorso qualche giorno di relax a Ischia: è stata la ballerina stessa a comunicarlo tramite la condivisione di alcune Instagram Stories nelle quali ha mostrato i panorami e i luoghi che ha visitato.

Tramite Instagram, i fan della giovane romana hanno notato alcuni particolari che non sono passati inosservati. Rosa potrebbe aver passato questa vacanza in compagnia di un altro volto noto dei programmi di Maria De Filippi. Infatti, l'ex tronista di Uomini e donne, Alessandro Zarino, ha postato sul suo profilo social, negli stessi giorni, le foto dei medesimi luoghi condivisi dalla danzatrice.

Flirt in corso tra Rosa e l'ex tronista U&D Alessandro?

Cosa bolle in pentola tra Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino? La domanda che coinvolge l'ex allieva di Amici e l'ex tronista di Uomini e Donne si sta diffondendo in questi ultimi giorni in seguito agli scatti social che i due giovani hanno voluto condividere con i rispettivi fan.

Tornata single dopo la rottura con Deddy - che lei stessa ha annunciato su Instagram - Rosa ha affermato di voler ripartire da se stessa dedicandosi alla sua grande passione, la danza, e alla sua famiglia. Di recente, la 21enne di Santa Marinella ha deciso di concedersi una breve vacanza nell'isola di Ischia.

Anche Alessandro Zarino si trovava nello stesso posto e nel medesimo periodo.

Fin qui nulla di strano, visto che Ischia è una nota meta turistica. I follower di Di Grazia, però, hanno evidenziato che le foto mostrate dai due sono simili: stessi arredamenti, location e paesaggi. Che i due siano insieme? Al momento si tratta solo di supposizioni, poiché né Rosa e nemmeno Alessandro sono intervenuti sulla questione.

L'ex allieva di Amici 20 single dopo la rottura con Deddy

Se qualche giorno fa si era parlato di un presunto flirt tra Deddy e Emma Muscat che però non ha avuto alcun seguito, adesso è Rosa a catturare le attenzioni del Gossip. Soprattutto quest'anno gli ex concorrenti di Amici stanno ottenendo un nutrito seguito su Instagram: apprezzati per il loro talento, i cantanti e ballerini della scuola televisiva si stanno facendo amare anche per le rispettive qualità personali.

La fine della storia tra Deddy e Rosa ha colpito i fan: la loro complicità nata tra i banchi della classe non è proseguita anche al di fuori del programma. Al contrario, invece, di quanto sta accadendo a Giulia Stabile e Sangiovanni: quest'ultimo ha voluto la fidanzata al suo fianco anche nel videoclip di Malibù.