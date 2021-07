"Oggi la situazione è un po' più complicata del solito", ha ammesso Alberto aggiungendo che c'è di mezzo questo matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento ma non è detto che vada in porto. "Le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante", ha ammesso l'ex protagonista del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Tra i protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island vi sono Alberto e Speranza . La coppia si era messa in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni, per cercare di capire se il loro fosse vero amore oppure no. Un percorso decisamente non facile per la coppia, dato che all'interno del villaggio, Alberto si era lasciato andare con la single Nunzia, al punto da tradire la sua fidanzata. Nonostante le difficoltà, i due fidanzati scelsero di darsi una seconda chance al punto da pensare di organizzare il loro matrimonio.

