Per la nuova edizione di Uomini e donne potrebbero esserci delle novità importanti legate al parterre delle dame e dei cavalieri che da anni ormai, popolano lo studio della trasmissione di Maria De Filippi. Uno dei volti di spicco del dating show Mediaset è sicuramente la dama torinese Gemma Galgani, che da circa dodici anni continua la sua ricerca spasmodica del grande amore della sua vita. Gemma tornerà in studio anche dal prossimo settembre ma, questa volta, potrebbe non essere più la protagonista indiscussa della trasmissione di Canale 5.

Gemma Galgani perde potere a Uomini e donne?

Nel dettaglio, i primi retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne, rivelano che Maria De Filippi avrebbe deciso di dare una svolta importante alla sua seguitissima trasmissione dei sentimenti, che ogni giorno appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori al giorno, arrivando a toccare anche il 25-27% di share.

"Gemma buttata giù dal trono. Basta piagnistei a Uomini e donne", viene scritto sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, che ha fatto un po' il punto della situazione su quelle che dovrebbero essere le novità della prossima edizione 2021/2022.

In sostanza, la dama torinese dopo essere stata per diversi anni la protagonista indiscussa di intere puntate settimanali del programma, a partire dal prossimo settembre, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un vero e proprio ridimensionamento.

Il retroscena sulla nuova edizione di U&D

Il motivo? Si vocifera che l'intenzione della De Filippi e del suo team di autori che lavorano a Uomini e donne, sarebbe quello di dare maggiore spazio e visibilità alla dama Isabella Ricci, che lo scorso anno ha conquistato gli spettatori con i suoi modi di fare, lo stile e l'eleganza che non è passata affatto inosservata al pubblico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In tantissimi, infatti, hanno perso la testa per la dama Isabella: sia sui social che nello studio di Uomini e donne, è riuscita a mettere d'accordo tutti, al punto da far passare in secondo piano la dama Gemma Galgani.

Tuttavia, la dama torinese non è rimasta a guardare in silenzio: Gemma ha prontamente attaccato colei che sarebbe la sua nuova rivale, al punto che tra le due ci sono stati diversi scontri verbali.

Maria De Filippi punta sul trono trans a Uomini e donne

La scena potrebbe ripetersi tranquillamente dal prossimo settembre, ma questa volta ad essere protagonista di intere puntate di Uomini e donne, si ritroverebbe Isabella e non più la Galgani.

In attesa di scoprire se questi retroscena si tramuteranno in verità, dal prossimo settembre, la De Filippi punterà anche sulla prima tronista trans della storia del programma, che potrà mettersi in gioco per cercare il vero amore.