Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione e questa volta e questa volta il divo turco protagonista di diverse serie successo, si è ritrovato a fare i conti con una truffa legata al suo nome. Sui social, infatti, ci sarebbe un profilo fake che si spaccia per l'attore turco e che chiederebbe soldi ai fan, in cambio di videochiamate e foto. Una vera a e propria truffa che in queste ore è stata denunciata a gran voce dall'esperto di Gossip, Biagio D'Anelli.

Truffa ai danni di Can Yaman: il profilo fake chiede soldi ai fan

Nel dettaglio, qualcuno ha creato un profilo fake su Instagram a nome di Can Yaman e si presenterebbe ai fan, facendo credere loro di essere il vero attore turco delle soap opera di Canale 5.

Una volta abbindolate le fan, tale profilo fake chiede soldi in cambio di videochiamate, foto e video da mandargli.

"Un profilo fake si spaccia per Can Yaman e chiede soldi alle fan più deboli psicologicamente o che pensano che il loro idolo le abbia chiamate, truffandole. Sveglia, segnaliamo questa cosa perché parecchie ragazze sono state truffate", ha denunciato Biagio D'Anelli sui social.

L'ufficio stampa di Can Yaman invita a denunciare

A fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, ci ha pensato anche l'ufficio stampa di Can Yaman, che ha ribadito e precisato a chiare lettere che l'attore turco è presente soltanto su Instagram con il suo profilo verificato (quello con la spunta blu) e che non ha altri profili social (né su Facebook né su Twitter o Instagram).

L'ufficio stampa di Can Yaman, quindi, ha consigliato a tutte le persone che notano la presenza di profili che si spacciano per l'attore, chiedendo soldi, di denunciare.

Intanto, il divo turco continua ad essere anche al centro del gossip per la sua tormentata relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Diletta Leotta e Can Yaman sempre più lontani: si parla di addio

I due da un po' di tempo non si fanno più vedere insieme e ormai non ci sarebbero più dubbi sul fatto che la loro storia sarebbe giunta già al capolinea.

Dopo il viaggio in Turchia, Can e la sua fidanzata hanno fatto perdere le tracce sui social, dove ormai non compaiono più in coppia proprio come ai vecchi tempi.

Can e Diletta, in queste ultime settimane, hanno trascorso le vacanze separatamente. Il divo turco di DayDreamer e Mr Wrong è stato in Sardegna in compagnia degli amici mentre la conduttrice sportiva ha postato foto e video delle sue vacanze a Montecarlo, in compagnia delle sue amiche tra cui la cantante Elodie.

Insomma sembrerebbe proprio che questa volta la relazione sia davvero scoppiata, anche se fino ad oggi i due diretti interessati non hanno proferito parola su quanto sta accadendo.