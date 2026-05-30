Importanti novità per i fan di La Promessa, la celebre soap opera spagnola che continua a conquistare il pubblico italiano. I vertici Mediaset hanno deciso di modificare la programmazione della serie, introducendo un nuovo appuntamento in prima serata su Rete 4 che promette di regalare agli spettatori episodi ricchi di colpi di scena e sviluppi inattesi.

La Promessa sbarca in prima serata: quando va in onda

La nuova collocazione televisiva di La Promessa prenderà il via a partire da sabato 13 giugno. La soap sarà trasmessa in una speciale fascia serale su Rete 4, con una puntata che andrà in onda dalle 21:30 alle 23:55 circa.

Si tratta di una scelta strategica da parte dell'emittente, che punta a valorizzare uno dei prodotti più seguiti del proprio palinsesto. L'appuntamento serale consentirà agli spettatori di seguire un numero maggiore di episodi consecutivi e di immergersi completamente nelle intricate vicende che animano il palazzo de La Promessa.

Confermati gli appuntamenti nel daytime preserale

Nonostante l'arrivo della prima serata, Mediaset ha confermato anche tutti gli appuntamenti quotidiani nel daytime preserale. La soap continuerà infatti ad andare in onda regolarmente ogni giorno alle 19:45 su Rete 4, mantenendo invariata la collocazione che negli ultimi mesi ha registrato risultati soddisfacenti in termini di ascolti.

Gli appassionati potranno quindi seguire le vicende dei protagonisti sia nella fascia preserale sia nel nuovo appuntamento del sabato sera, che rappresenta una vera e propria novità per la programmazione della rete.

Una scelta che premia il successo della soap

Il passaggio in prima serata conferma il crescente successo di La Promessa nel panorama televisivo italiano. La serie spagnola è riuscita a fidelizzare una vasta platea di telespettatori grazie a una trama avvincente, caratterizzata da intrighi, segreti di famiglia, storie d'amore e rivalità che tengono costantemente alta l'attenzione del pubblico.

La decisione di dedicare uno spazio in prime time alla soap dimostra la fiducia dell'emittente nei confronti di un prodotto che continua a garantire ottimi risultati e un forte coinvolgimento degli spettatori.

Anticipazioni: cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Le prossime puntate di La Promessa saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. Alcuni dei protagonisti si troveranno ad affrontare decisioni cruciali che potrebbero cambiare il corso delle loro vite, mentre nuovi segreti emergeranno all'interno della tenuta, alimentando tensioni e conflitti tra le diverse famiglie coinvolte.

L'appuntamento in prima serata offrirà quindi l'occasione ideale per seguire le storyline più importanti e assistere agli sviluppi delle vicende che stanno appassionando milioni di telespettatori.

Quando vedere La Promessa su Rete 4

Riepilogando, la programmazione della soap sarà così articolata:

Daytime preserale: tutti i giorni alle 19:45 su Rete 4 .

tutti i giorni alle . Prima serata speciale: da sabato 13 giugno, dalle 21:30 alle 23:55 circa su Rete 4.

Con questo doppio appuntamento, La Promessa si prepara a diventare uno dei punti di riferimento della programmazione estiva di Mediaset, offrendo ai suoi fedelissimi spettatori ancora più spazio per seguire le appassionanti vicende dei protagonisti.