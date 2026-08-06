Novità nella programmazione di La Promessa per la serata di venerdì 8 agosto. Contrariamente a quanto indicato inizialmente dalla Guida TV Mediaset, la popolare soap opera spagnola non prolungherà la sua messa in onda fino a tarda notte.

In un primo momento era previsto uno speciale appuntamento che avrebbe accompagnato i telespettatori fino alle 00:50, ma la programmazione è stata successivamente rivista. La soap terminerà infatti alle 23:45, mantenendo il tradizionale appuntamento con il doppio episodio.

La soap si fermerà alle 23:45 con il consueto doppio episodio

La nuova programmazione prevede quindi una durata inferiore rispetto a quella annunciata inizialmente. Gli appassionati di La Promessa potranno seguire i due episodi previsti in prima serata su Rete 4, senza alcun prolungamento oltre la fascia serale.

Si tratta di una modifica che interessa esclusivamente la durata della messa in onda, mentre resta confermata la presenza del doppio appuntamento, formula che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati particolarmente positivi dal punto di vista degli ascolti televisivi.

Gli ascolti premiano La Promessa al sabato sera su Rete 4

La scelta di continuare a proporre il doppio episodio è sostenuta anche dagli ottimi dati registrati dalla soap.

La Promessa continua infatti a conquistare un pubblico sempre più numeroso nella prima serata di Rete 4, confermandosi uno dei titoli più seguiti della rete.

Nel corso delle recenti messe in onda, la soap ha raggiunto punte del 10% di share, un risultato significativo che testimonia il forte interesse dei telespettatori per le vicende ambientate nel palazzo dei marchesi di Luján.

Perché cambia la programmazione dell'8 agosto

La modifica dell'orario rappresenta un aggiornamento del palinsesto rispetto alle indicazioni diffuse in precedenza. Di conseguenza, l'appuntamento dell'8 agosto si concluderà alle 23:45 e non alle 00:50 come previsto inizialmente.

I fan della serie potranno comunque seguire una serata ricca di colpi di scena grazie ai due episodi in programma, che proseguiranno le intricate vicende dei protagonisti della soap spagnola, ormai diventata uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico italiano.

La Promessa dell'8 agosto: il nuovo orario

In sintesi, la programmazione aggiornata conferma che La Promessa andrà in onda in prima serata su Rete 4 con il consueto doppio episodio, ma terminerà alle 23:45. Salta quindi l'allungamento fino alle 00:50 riportato inizialmente dalla Guida TV Mediaset, mentre resta invariata la formula che continua a garantire ottimi risultati in termini di ascolti e share.