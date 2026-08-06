La programmazione Mediaset di settembre subirà importanti modifiche in vista della nuova stagione televisiva. L'azienda ha definito un nuovo assetto del palinsesto pomeridiano e mattutino, con cambiamenti che coinvolgeranno la soap Far Away e lo storico appuntamento con Tempesta d'amore su Rete 4.

Le variazioni sono state studiate per fare spazio ai programmi di punta della rete e alle nuove produzioni che debutteranno nel corso dell'autunno.

Far Away ridotta nel daytime: nuovo orario dalle 16:05 alle 16:25

Tra le principali novità della programmazione Mediaset di settembre c'è la riduzione dello spazio dedicato a Far Away.

La soap, infatti, subirà un taglio della durata nel pomeriggio di Canale 5 e andrà in onda in una fascia oraria più breve, dalle 16:05 alle 16:25 circa, con episodi di circa venti minuti.

La scelta è legata alla volontà di Mediaset di concedere maggiore spazio alle trasmissioni di Maria De Filippi, che continueranno a rappresentare uno dei punti di forza del daytime della rete anche nella nuova stagione televisiva.

La riduzione della durata della soap permetterà quindi di riorganizzare il pomeriggio di Canale 5 senza rinunciare alla presenza della serie, che continuerà comunque ad accompagnare il pubblico con nuovi episodi.

Tempesta d'amore anticipa su Rete 4: in onda dalle 9:50

Importanti cambiamenti anche per Tempesta d'amore, storica soap tedesca in onda su Rete 4.

A partire da settembre, la serie verrà anticipata alle 9:50, modificando così l'abituale collocazione nel palinsesto mattutino.

L'anticipo consentirà alla soap di concludersi prima delle 11:00, lasciando spazio a una delle principali novità della stagione.

Debutta Ore 11 con Milo Infante su Rete 4

Dalle 11:00 prenderà infatti il via Ore 11, il nuovo talk show dedicato alla cronaca nera, affidato alla conduzione di Milo Infante.

L'arrivo del nuovo programma rappresenta una delle principali novità del mattino di Rete 4 e comporta proprio lo spostamento di Tempesta d'amore, che continuerà comunque a essere trasmessa ogni giorno, ma in una fascia oraria anticipata rispetto al passato.

La programmazione Mediaset si rinnova per la stagione autunnale

Con queste modifiche, Mediaset prosegue il lavoro di rinnovamento dei propri palinsesti in vista dell'autunno. Da un lato viene ottimizzato il daytime di Canale 5, con una durata ridotta per Far Away per valorizzare i programmi di Maria De Filippi; dall'altro cambia il mattino di Rete 4, dove Tempesta d'amore anticipa l'orario di messa in onda per fare spazio al debutto di Ore 11, il nuovo talk di cronaca nera condotto da Milo Infante.

L'obiettivo è offrire un palinsesto più competitivo, mantenendo gli appuntamenti più amati dal pubblico e introducendo al tempo stesso nuove produzioni destinate ad arricchire l'offerta della stagione televisiva 2026.