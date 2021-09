Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily statunitense da lunedì 11 a domenica 17 ottobre raccontano che Steffy si risveglia piena di risentimento nei confronti di Hope e Liam per averle portato via Kelly. Liam, inoltre, avvertirà Ridge e Finn del problema di droga della giovane Forrester. Finn, Ridge e Liam, invece, faranno fronte comune per aiutare Steffy, mentre il dottore chiederà invano alla ragazza dove ha preso gli oppioidi.

Steffy si risveglia piena di risentimento nei confronti di Hope e Liam per averle portato via Kelly

Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 11 a domenica 17 ottobre rivelano che Steffy si risveglierà piena di risentimento nei confronti di Liam e Hope.

La giovane Forrester, difatti, non perdonerà ai due ragazzi di averle portato via Kelly mentre lei dormiva. Logan e Spencer, però, hanno agito con coscienza prelevando Kelly dalla sua abitazione, in seguito all'amara scoperta del tubetto di oppioidi preso in grande quantità da Steffy la notte precedente.

Liam svelerà a Finn e Ridge il problema di droga di Steffy

Le trame della soap opera statunitense da lunedì 11 a domenica 17 ottobre riportano che Liam, intenzionato a fare qualcosa per porre fine alla dipendenza di farmaci di Steffy, deciderà di confessare tale problema di droga della ragazza sia al padre Ridge che al dottor Finn.

Se da una parte Ridge, col cuore colmo d'amore, sceglierà di fare della figlia la sua unica e grande priorità, dall'altra parte il medico si domanderà dove la ragazza abbia preso tutti quegli oppioidi.

Liam, Finn e Ridge faranno fronte comune per aiutare Steffy a venirne fuori

Gli spoiler della fiction daily americana da lunedì 11 a domenica 17 ottobre anticipano che Ridge, Liam e Finn decideranno di fare fronte comune con lo scopo di aiutare Steffy a venirne fuori.

La giovane Forrester, vulnerabile e furibonda, rimprovererà e rinfaccerà all'ex Liam e al padre Ridge per le loro azioni passate.

Finn decide invano di chiedere a Steffy dove abbia preso gli oppioidi

Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 11 a domenica 17 ottobre svelano che Finn vorrà soddisfare la propria curiosità circa la gran quantità di farmaci presi da Steffy.

A tal proposito, il medico chiederà alla giovane Forrester dove abbia preso gli oppioidi ma la ragazza non risponderà e, come se non bastasse, cambierà discorso accusando Hope di averle rubato Kelly mentre stesse riposando.

Liam, Finn e Ridge, infine, circonderanno Steffy guardandosene bene dal giudicarla mentre la giovane comincerà ad annegare nel baratro della propria dipendenza.