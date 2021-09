La trama della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, la cui partenza è fissata giovedì 30 settembre sulla ABC, inizia gradualmente a prendere forma. Se nelle scorse settimane è stata diffusa la sinossi ufficiale della season premiere, intitolata 'Here Comes The Sun', l'attenzione maggiore dei telespettatori si è concentrata, come di consueto, sui già annunciati ritorni da parte del cast storico. Dopo la notizia riguardante le future apparizioni di Ellis Grey, una sensazionale e apprezzata novità ha letteralmente mandato in visibilio i fan del medical drama e del suo primo spin-off: Kate Walsh riprenderà il ruolo di Addison Montgomery per un numero ancora imprecisato di episodi.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18: ufficiale il ritorno di Addison Montgomery per più episodi

Era nell'aria già da tempo, ma solo nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale. Nella tarda serata del 2 settembre i maggiori siti americani hanno annunciato che Grey's Anatomy 18 porterà in scena l'attesissimo ritorno di Kate Walsh. L'attrice, apparsa per l'ultima volta nel 2012 nell'episodio dell'ottava stagione 'E se...', riprenderà il ruolo di Addison Montgomery per più episodi. Non risulta ancora chiara, tuttavia, la storyline che sancirà il ritorno del chirurgo neonatale a Seattle. Nonostante ciò, si può ragionevolmente ipotizzare che la talentuosa dottoressa interagirà principalmente con Amelia Shepherd, ex cognata e amica fidata, e con il resto dell'equipe del Grey Sloan Memorial.

Kate Walsh commenta il ritorno di Addison Montgomery: 'Davvero bello tornare a casa'

L'annuncio del ritorno di Addison Montgomery in Grey's Anatomy 18, diffuso nelle scorse ore da DeadLine e TvLine, è stato confermato dalla sua interprete. L'attrice, che ha preso parte anche allo spin-off del medical drama in qualità di protagonista, ha infatti pubblicato un breve e divertente video su TikTok che ha spazzato via ogni dubbio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, inoltre, l'account ufficiale della casa di produzione 'Shondaland' ha diffuso una breve intervista nella quale Kate Walsh si è mostrata entusiasta di riprendere di Addison Montgomery. Indossando nuovamente camice e stetoscopio, l'attrice ha infatti dichiarato quanto segue:

"La dottoressa Addison Montgomery sta per tornare al Grey Sloan Memorial Hospital.

Davvero bello tornare a casa e riabbracciare Shonda, Ellen e il resto dell'incredibile team per la diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Aspettate per vedere ciò che abbiamo in serbo per voi e rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna novità dalla vostra Kate Walsh". Queste, dunque, le prime dichiarazioni di Kate Walsh in merito al ritorno di Addison Montgomery. Chiudiamo ricordandovi che la prima puntata di Grey's Anatomy 18, alla quale prenderà parte anche Peter Gallagher, andrà in onda in America il 30 settembre e proponendovi il video che conferma il ritorno dell'ex moglie di Derek Shepherd: