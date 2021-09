Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La serie tv dell'estate, grazie alle sue dinamiche intricate, sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Al momento va in onda su Canale 5, da lunedì al venerdì alle 16:30, il sabato alle 15:15. Recentemente Mediaset ha dovuto scegliere se mandare in onda Brave and Beautiful o Love is in the air: la scelta è ricaduta su quest'ultima.

Nella puntata del 22 settembre un imprevisto potrebbe rovinare la notte dell'henné di Serkan ed Eda. I cristalli di zucchero, fondamentali per il rispetto della tradizione, non si troveranno da nessuna parte.

Ayfer sarà preoccupatissima, mentre Eda riuscirà a individuare il colpevole. Erdem dovrà fare di tutto per cercare di risolvere la situazione.

Anticipazioni di Love is in the air del 22 settembre: Ayfer perderà la ragione

Nella puntata del 22 settembre l'entusiasmo di Eda e Serkan per la notte dell'henné inizierà a vacillare. Infatti, nonostante le alte aspettative, si scoprirà la totale assenza dei cristalli di zucchero, ingrediente necessario per preparare il sorbetto.

Le anticipazioni rivelano che Ayfer non riuscirà a darsi pace e, nel corso delle ore, si farà travolgere dal panico. L'idea che la tradizione non venga rispettata le farà letteralmente perdere la ragione. Eda, consapevole dell'accaduto, si metterà alla ricerca di una soluzione che possa placare gli animi.

Spoiler di Love is in the air di mercoledì 22 settembre: Eda individuerà il responsabile dell'errore

Le anticipazioni rivelano che Eda, grazie all'aiuto di Serkan, scoprirà il nome del responsabile del contrattempo: si tratta di Erdem. L'uomo avrebbe dovuto occuparsi dell'acquisto di tutti gli ingredienti necessari per il banchetto, ma a causa di un suo errore i cristalli di zucchero non sono stati ordinati.

L'uomo verrà aspramente rimproverato e sarà costretto a correre ai ripari.

Nella puntata del 22 settembre Erdem riscontrerà le stesse difficoltà di Eda. Recuperare i cristalli di zucchero sembrerà davvero impossibile. All'improvviso, però, accadrà qualcosa che rivoluzionerà la situazione.

Erdem riceverà un pacco da un insolito mittente

Le anticipazioni si concentreranno sulla ricerca dell'ingrediente mancante. Proprio nel momento in cui tutto sembrerà perduto, Erdem riceverà un pacco da una donna misteriosa. Con sua grande sorpresa, all'interno ci saranno proprio i cristalli di zucchero tanto attesi. Chi li avrà mandati?

Erdem scoprirà che la spedizione proviene da Melih, però non potrà rivelare nulla a Eda e a Serkan proprio su richiesta del mittente.