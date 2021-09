Primi cambi di programmazione per le reti Mediaset in vista dell'inizio della nuova stagione autunnale. Tra le fiction più attese di questo settembre vi è Luce dei tuoi occhi, la nuova serie con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, destinata al mercoledì sera di Canale 5. Il debutto di questa nuova serie era fissato per il prossimo mercoledì 15 settembre in prime time ma non sarà più così: Mediaset, infatti, ha deciso di far slittare la serie.

Cambia la programmazione Mediaset e slitta Luce dei tuoi occhi

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Luce dei tuoi occhi, prevedevano la messa in onda di mercoledì sera a partire dal prossimo 15 settembre.

All'ultimo minuto, però, in casa Mediaset hanno scelto di far slittare di una settimana il debutto della nuova fiction che segna il ritorno di Anna Valle in un prodotto in onda su Canale 5.

E così, la prima puntata della fiction andrà in onda il mercoledì successivo: la messa in onda, infatti, è prevista a partire dal prossimo 22 settembre sempre in prime time dalle 21:30 circa.

Il motivo di questo slittamento avrebbe a che fare con la scelta della Rai di modificare il palinsesto della rete ammiraglia dei prossimi giorni.

La fiction con Anna Valle evita la sfida contro Montalbano

La rete diretta da Stefano Coletta, per contrastare il debutto di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle su Canale 5, ha scelto di programma un episodio in replica della fiction Il Commissario Montalbano, che riesce sempre a fare il pieno di ascolti, assicurandosi una media di oltre 4 milioni di spettatori, nonostante i tantissimi passaggi televisivi.

In casa Mediaset, quindi, dopo questa variazione di palinsesto da parte della tv di Stato, hanno scelto di preservare il debutto si Luce dei tuoi occhi e di rimandare così la partenza al prossimo mercoledì 22 settembre, giorno in cui su Rai 1 andrà in onda la pellicola "Pretty Woman" con Julia Roberts.

In questo modo, quindi, la serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno non dovrà vedersela col "sempreverde" Montalbano (salvo nuovi cambi di programmazione da parte della Rai).

Mediaset preserva la fiction Luce dei tuoi occhi

Una scelta "sensata" da parte di Mediaset, la quale testimonia il fatto che credono molto in questo nuovo prodotto che vede protagonista Anna Valle e lo preservano dalla sfida con il commissario di Rai 1.

E, con questo slittamento della prima puntata, sarà possibile pubblicizzare nel migliore dei modi il debutto della serie, complice anche il ritorno in onda di tutte le trasmissioni del daytime feriale e del weekend, come Mattino 5 e Verissimo, che potrebbero accogliere in studio la coppia Valle-Zeno.