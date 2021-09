Le anticipazioni di 'Un posto al sole' dal 6 al 10 settembre offrono novità sui personaggi che vivono a Palazzo Palladini. In particolar modo, durante la settimana, verranno trattate le vicende riguardanti Rossella, che rischierà di compromettere la sua carriera lavorativa. Nel frattempo, proseguiranno le indagini della polizia per scoprire chi ha aggredito Susanna. A tal proposito, Renato dovrà fornire spiegazioni riguardo le sue precedenti dichiarazioni, spiegando perché aveva omesso di avere visto Picardi la sera in cui è stata aggredita. Marina, invece, fornirà il suo aiuto a suo marito Fabrizio, nei guai dopo lo spot pubblicitario e a Serena, preoccupata per l'avvicinamento tra Filippo e Viviana.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 10 settembre: Rossella asseconda Vittorio

La settimana di Rossella sarà movimentata: infatti, la figlia di Silvia si troverà in una situazione sgradevole, ma riceverà l'aiuto di qualcuno. Inoltre, la nipote di Teresa proverà ad assecondare il suo amico Vittorio Del Bue, concedendosi una serata di trasgressione. La nottata di Rossella, però, potrebbe avere delle pesanti ripercussioni, dal momento che rischierà di sconvolgerla più di quanto lei possa immaginare. Inoltre, potrebbe mettere a repentaglio anche il suo futuro professionale.

Prossime puntate di Un posto al sole: Susanna sospesa fra la vita e la morte

Le prossime puntate di 'Un posto al sole' saranno decisive per scoprire se Susanna si salverà dall'aggressione subita: infatti, la Picardi continuerà a lottare fra la vita e la morte.

Nel frattempo, la polizia continuerà le indagini per scoprire chi ha fatto del male all'ex fidanzata di Niko, mentre Renato verrà nuovamente sentito per verificare le sue precedenti dichiarazioni. Poggi, infatti, aveva omesso di avere incontrato l'ex fidanzata di suo figlio la sera dell'aggressione: sarà chiamato a fornire delle giustificazioni per tale dimenticanza.

Un posto al sole, episodi fino al 10 settembre: un incidente minaccia via web la serenità di Fabrizio

Nel frattempo, nelle puntate di 'Un posto al sole' che andranno in onda fino al 10 settembre, Marina farà i complimenti a suo marito per la campagna pubblicitaria della pasta. Purtroppo, però, la serenità di Fabrizio, verrà minacciata nuovamente da un incidente via web.

Giordano si preoccuperà per Rosato, perché il compagno sarà travolto dalle critiche, causate dallo spot della sua azienda. Oltre a doversi occupare dei guai di Fabrizio, Marina farà da confidente a Serena, preoccupata per l'avvicinamento di suo marito a Viviana. Cirillo, infatti, vedrà come minaccia il fatto che Filippo avrà come collega Carlino e la sua frustrazione crescerà.