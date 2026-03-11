Nella registrazione di oggi, mercoledì 11 marzo, Uomini e Donne ha vissuto una delle giornate più movimentate della stagione. Tra ritorni inaspettati, discussioni accese e tensioni che hanno superato i limiti dello studio, la puntata ha regalato momenti che difficilmente passeranno inosservati. Le anticipazioni trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che la situazione è degenerata soprattutto nel percorso di Sara, che ha vissuto una registrazione complicatissima a causa di una rissa sfiorata, mentre nel parterre e tra i tronisti si sono intrecciati nuovi scontri, chiarimenti e colpi di scena.

Ritorni, scontri e una rissa sfiorata: lo studio è esploso

La registrazione si è aperta con il ritorno di Elisabetta Gigante, che ha spiegato di essersi sentita con Sebastiano Mignosa dopo l’uscita di entrambi, salvo poi definire quel periodo “tempo sprecato”. In compenso, Stefano l’ha cercata più volte mentre era fuori dal programma, segno che la dama non è passata inosservata. Sebastiano, invece, non è rientrato. Il clima si è scaldato rapidamente quando Marina ha tentato di riavvicinarsi a Davide, chiedendogli scusa per come si erano lasciati. Le sue parole hanno scatenato un acceso confronto con Tina Cipollari e Gianni Sperti, dando il via a una discussione che ha coinvolto buona parte dello studio.

Nel frattempo, Ciro Solimeno ha raccontato le sue due esterne: con Ale Antonetti è scattato un bacio, mentre con Elisa il momento è stato più intimo e confidenziale, complice il dolore della ragazza per la recente perdita del nonno. In studio, però, Elisa ha chiesto spiegazioni sul mancato bacio, e Ciro ha risposto che non se l’era sentita “per rispetto di Alessia”, accendendo un’altra piccola polemica. Anche nel parterre over non sono mancati i colpi di scena: Rosanna Siino ha chiuso definitivamente con Alessio Pili Stella, scegliendo di proseguire solo con Deborah. Nessun riferimento, invece, a Gemma Galgani né alle recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti.

La registrazione si chiude nel caos: Sara si sente male dopo una lite furiosa

La parte più tesa della giornata ha riguardato Sara Gaudenzi, protagonista di una registrazione che l’ha messa a dura prova. La tronista ha portato in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti, e con entrambi è scattato un bacio. Una volta rientrati in studio, però, la situazione è degenerata. Matteo ha avuto un atteggiamento estremamente aggressivo, arrivando a minacciare sia Alessio sia Ciro. Il pubblico si è infiammato, gli animi si sono surriscaldati e Maria De Filippi è intervenuta per fermarlo, definendo la sua reazione “eccessiva e fuori luogo”, soprattutto perché Sara non aveva alcuna colpa nella dinamica.

La tensione è salita al punto che, nel backstage, Matteo e Ciro sono stati separati per evitare che la discussione degenerasse in una vera rissa. La scena, con ogni probabilità, non verrà mostrata in onda. A fine registrazione, la pressione accumulata ha avuto un effetto evidente: Sara si è sentita poco bene, provata dall’intera situazione e dalla lite esplosiva che l’ha coinvolta suo malgrado. La tronista è stata assistita e si è ripresa, ma l’atmosfera è rimasta pesante fino all’uscita dallo studio.