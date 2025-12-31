Sono diverse le coppie di Uomini e donne che si sono separate nel corso dell'anno che sta per finire: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati insieme per otto mesi, poi lei si è legata a Gianmarco Steri, che a sua volta ha lasciato Cristina Ferrara dopo una breve relazione. Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, invece, si sono detti addio a circa due anni di distanza dalla scelta davanti alle telecamere di Canale 5.

Gli amori di Martina nel 2025

Martina è stata sicuramente una protagonista indiscussa del 2025 di Uomini e donne: la ragazza è stata sul trono fino a metà gennaio, ha scelto e dopo circa otto mesi ha avuto un ripensamento e si è legata al corteggiatore che aveva rifiutato.

Per tutta la prima parte dell'anno che sta per finire, dunque, l'ex tronista è stata fidanzata con Ciro e con lui è anche andata a convivere.

Nel frattempo Gianmarco ha avuto un'altra possibilità e, dopo un percorso un po' controverso, ha scelto Cristina.

Entrambe le storie d'amore appena citate si sono concluse tra agosto e settembre, e poco tempo dopo De Ioannon e Steri hanno deciso di frequentarsi e tutt'ora sono una coppia.

Ciro è sul trono da un paio di mesi, invece Cristina si professa single ma le sono stati attribuiti diversi flirt, da quello con Raul Dumitras al più recente con il cantante Aka7even.

La rottura a due anni dalla scelta a Uomini e donne

Un altro amore che è finito nel 2025 è quello tra Brando e Raffaella: i due sono stati fidanzati per circa due anni, hanno affrontato e superato diversi periodi di crisi e poi si sono detti addio.

La coppia ha fatto sognare tutto il pubblico di Uomini e donne, infatti quando è arrivato l'annuncio della rottura in molti ci sono rimasti male perché non se lo aspettavano.

In questi mesi non c'è stato nessun riavvicinamento tra i due ragazzi, segno che la decisione che hanno preso di lasciarsi è stata ponderata e voluta da entrambi.

Il trono poco incisivo di Francesca

Quest'anno sul trono c'è stata anche Francesca, ex protagonista di Temptation Island molto amata dal pubblico.

Il percorso della giovane a Uomini e donne, però, non è stato incisivo come tanti si aspettavano, anzi si può dire che è stata quasi del tutto oscurata da Martina per gran parte dell'avventura.

La ragazza ha lasciato il programma chiedendo a Gianluca di conoscersi meglio fuori, ma tra loro non è andata bene e dopo pochi giorni si sono detti addio in modo amichevole.

Da alcune settimane si vocifera che Francesca sarebbe tornata con il suo ex storico, Manuel.

Anche tra gli Over ci sono state molte rotture: da quella tra Barbara e Ruggiero a quella tra Giuseppe e Rosanna, senza dimenticare Margherita e Dennis, Morena e Francesco, Guido e Gloria, Cinzia e Rocco.