Al termine della sfida tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 2025/26, terminata 2-0 per i bianconeri, il mister della Juve, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della sua squadra. Il tecnico bianconero ha offerto una lettura lucida del match, soffermandosi sia sui singoli sia sull’andamento complessivo della gara.

Tra i temi principali affrontati, la prova di Michele Di Gregorio, protagonista di una prestazione importante, ma anche la mancanza di continuità che continua a caratterizzare il rendimento della Juventus.

Spalletti ha inoltre allargato il discorso al calcio italiano, parlando della necessità di valorizzare i giovani e della difficoltà di trovare un equilibrio tra risultati immediati e crescita del sistema.

Di Gregorio e il valore degli standard interni

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda proprio Michele Di Gregorio. Spalletti ha sottolineato come il portiere sia riuscito a riconquistare spazio grazie al lavoro e alla determinazione, ribadendo un concetto chiave: nella Juventus il posto si conquista sul campo.

Secondo l’allenatore, la squadra deve vivere di standard interni molto elevati, senza lasciarsi influenzare da pressioni esterne o dalla storia del club. Il livello richiesto, infatti, è quello di una squadra di vertice, e ogni giocatore deve dimostrare quotidianamente di essere all’altezza.

Spalletti ha poi evidenziato come l’intero gruppo si stia allineando a questo tipo di mentalità, sottolineando l’importanza dell’autocritica e della crescita individuale all’interno di un contesto competitivo. Anche su David il tecnico ha espresso un giudizio positivo, spiegando che la sua prestazione è stata in linea con le richieste, soprattutto in termini di lavoro e sacrificio.

Il tema dei giovani italiani e il futuro del movimento

Nel corso della conferenza, Spalletti ha affrontato anche un tema più ampio, legato alla presenza dei calciatori italiani nelle squadre di Serie A. Il tecnico ha evidenziato come, in alcune realtà, il numero di italiani sia molto ridotto, aprendo una riflessione sulla necessità di valorizzare maggiormente i giovani talenti nazionali.

Pur riconoscendo le difficoltà di introdurre regole rigide in questo senso, ha sottolineato come, dal punto di vista numerico, sarebbe importante garantire più spazio ai giovani, sia attraverso il settore giovanile sia con scelte mirate sul mercato.

Un passaggio che si collega anche al discorso sulla Nazionale, con Spalletti che ha ammesso alcune valutazioni non perfette in passato, citando il caso di Baldanzi, giocatore che considera promettente e destinato a crescere ancora.

Il nodo della continuità e la doppia faccia della squadra

Il tema centrale resta però quello della continuità, aspetto su cui Spalletti si è mostrato particolarmente critico. L’allenatore ha evidenziato come la Juventus abbia mostrato due volti distinti nel corso della partita: uno di alto livello nel primo tempo e uno più incerto nella ripresa.

"Serve continuità, nel secondo tempo siamo calati", ha affermato il tecnico.

Secondo la sua analisi, nella seconda parte di gara la squadra ha perso riferimenti, finendo in una fase di gioco confusa, senza riuscire a gestire né il possesso né le situazioni difensive. Una condizione che il tecnico ha definito come una sorta di “terra di nessuno”, in cui manca lucidità e organizzazione.

Il vero interrogativo, dunque, riguarda la capacità della squadra di mantenere nel tempo il livello mostrato nei momenti migliori. Spalletti ha ribadito come l’obiettivo sia quello di raggiungere standard elevati con continuità, senza accettare cali di rendimento.

La strada per diventare una squadra stabilmente competitiva passa proprio da questo aspetto: trasformare le buone prestazioni in una costante e non in episodi isolati. Un percorso ancora in costruzione, ma ritenuto fondamentale per le ambizioni del club.