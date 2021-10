Sossio Aruta, storico protagonista del fortunato programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, ha fatto tremare i fan. L'ex calciatore si è allontanato da Ursula Bennardo, conosciuta proprio grazie al programma di Canale 5. La coppia, che ha già una bambina, ha fissato la data delle nozze che però, dopo il litigio, sembrano sempre più in alto mare. Non si conoscono, al momento, le ragioni del distacco, anche se Sossio non ha fatto mistero di avere problemi lavorativi, date le difficoltà di un suo reinserimento nel settore calcistico come allenatore.

Da diverso tempo, Aruta ha dichiarato di aver svolto anche altri lavori, oltre quello del calciatore, e di non essersi mai tirato indietro dinanzi ai sacrifici per il bene della sua famiglia.

Sossio ci ripensa e ritorna a Taranto da Ursula

Il litigio tra Sossio e Ursula non sembra essere definitivo, in quanto Aruta, dopo aver fatto sbollire la rabbia, ha fatto ritorno a Taranto dove convive con la sua donna e la piccola Bianca. L'ex calciatore ha dichiarato di non volere che sua figlia subisca la separazione dei genitori. Il napoletano ha mostrato, dunque, la volontà di riappacificarsi con Bennardo, non rinunciando alla quiete familiare. Insomma, sembra forte l'intenzione di voler rimettere le cose a posto, nonostante le difficoltà.

I due hanno costruito una famiglia, dopo le rispettive separazioni dai precedenti compagni. Se da parte di Aruta c'è stato un ravvedimento, la Bennardo è stata più ermetica, non volendosi sbilanciare troppo sui social, anche per preservare la tranquillità familiare.

Ursula Bennardo vuole riflettere lontano dal pubblico

Ursula, dopo il ritorno di Sossio, ha dichiarato di voler riflettere lontano dal clamore mediatico, preferendo chiudersi in se stessa, senza eccedere in dichiarazioni sui social, ma rimanendo ferma nel proposito di non ripetere gli errori del passato.

Molti sono i fan che, nel corso di Uomini e Donne, si sono appassionati alla travagliata storia della coppia, anche per la presenza della dolce Bianca. Maria De Filippi ha invitato diverse volte i due in studio, a testimonianza del loro grande amore e della volontà di continuare la loro storia, anche lontano dalle telecamere.

Dopo il suo ritorno a Taranto, l'Aruta ha dichiarato che per lui non è cambiato nulla nei confronti della sua donna, ragion per cui intende riconfermare la data delle nozze fissata originariamente, ma non comunicata al pubblico. Non è la prima volta che due protagonisti della trasmissione pomeridiana di Canale 5 decidono di sposarsi, a riprova della veridicità del programma. Basti pensare a coppie come quella formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Tuttavia, spesso non vi è stato un lietofine per i protagonisti di Uomini e Donne.