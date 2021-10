L'attesa per i fan di Imma Tataranni 2 è terminata. Martedì 26 ottobre in prime time su Rai 1 andrà in onda la prima delle quattro puntate previste di questa seconda stagione che vedrà protagonista l'attrice Vanessa Scalera, nei panni del sostituto procuratore più famoso del piccolo schermo. Le anticipazioni rivelano che dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, Imma tornerà ad intrattenere gli spettatori con le sue vicende e con i casi da risolvere ma farà i conti anche con la delicata situazione sentimentale che la vede coinvolta col giovane Calogiuri.

Anticipazioni Imma Tataranni 2, prima puntata: nuove indagini per il sostituto procuratore

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Imma Tataranni 2, che sarà in onda il 26 ottobre su Rai 1, rivelano che verrà trasmesso l'episodio dal titolo "Moglie e buoi".

Imma e Pietro torneranno da un fine settimana che hanno scelto di fare a Parigi, con la speranza di riuscire a distrarre Valentina, ancora molto scossa dopo la separazione e l'addio che c'è stato con Samuel.

Tuttavia, nel momento in cui Imma metterà piede in casa, verrà subito convocata e si ritroverà così a dover far luce su un nuovo spinoso caso che la coinvolgerà al 100%.

Calogiuri in missione

Imma, infatti, si ritroverà ad indagare sul caso dell'omicidio di Angelo Saraceno, un importatore di prodotti caseari.

Il corpo senza vita dell'uomo, verrà ritrovato dal procuratore capo Vitali, che si trovava in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata.

E poi ancora le anticipazioni di questa prima puntata di martedì 26 ottobre, rivelano che Calogiuri si troverà in missione all'estero, tuttavia per Imma arriverà il momento di affrontare la sua delicata situazione sentimentale.

La prima stagione della fiction con Vanessa Scalera, infatti, si era chiusa con un bacio tra Imma e il giovane maresciallo Calogiuri: cosa succederà tra i due in questa seconda stagione della serie tv Rai?

Pietro vorrebbe cambiare vita: anticipazioni Imma Tataranni 2 prima puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la trama della prima puntata rivela che Pietro ammetterà di essere intenzionato a cambiare vita, affascinato da un'idea che gli è venuta durante il weekend a Parigi con la sua famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma una prima puntata decisamente da non perdere quella di Imma Tataranni 2, destinata a conquistare il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

Intanto, per chi non potesse seguire i nuovi episodi in prima visione assoluta, ci sarà la possibilità di rivedere la serie in replica streaming online da tablet oppure da cellulare, attraverso l'applicazione free RaiPlay.