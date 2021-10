Sembrano esserci nuovi interessanti sviluppi sulla vicenda che ha come protagonisti Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi all'interno del Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell'undicesima puntata live del Reality Show, condotto da Alfonso Signorini, vi è stato l'ennesimo confronto tra i tre concorrenti del programma targato Mediaset con un nulla di fatto. Da un lato c'è l'ex tronista di Uomini e Donne che ancora non riesce a fidarsi dell'imprenditore campano e dall'altro c'è l'italo-americana Soleil che è in mezzo tra Gianmaria e la rivalità accesa con Sophie.

Confronto tra Gianmaria e Soleil

Dopo la diretta di lunedì 18 ottobre 2021 Gianmaria Antinolfi ha deciso di avere un confronto con Soleil Sorge. Il dialogo tra il campano e la fashion blogger ha preso una direzione alquanto inattesa. Antinolfi ha avuto intenzione di parlare con Sorge per essere aiutato nel rapporto con Sophie Codegoni, in quanto la 20enne non si fida ancora di lui per via delle affermazioni effettuate prima all'indirizzo della stessa Soleil e poi a Greta che si può considerare la sua ex fidanzata. L'italo-americana non sembrerebbe aver conferito molto peso alle parole del gieffino. Anzi, inaspettatamente, la fashion blogger ha sottolineato che lei non può essergli indifferente dal punto di vista fisico.

Secondo Soleil Sorge, Codegoni soffre sia per la sua presenza che per le parole di Antinolfi che fino a poco tempo fa voleva sposare Greta. Sorge ha quindi invitato Gianmaria a cercare di comprendere se sia tutto reale. "Tu provi ancora attrazione fisica per me", ha affermato Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi, aggiungendo che ciò non può sparire da un momento all'altro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Soleil ha proseguito dichiarando che l'imprenditore è una persona attraente e questo lo può dire anche lui relativamente a lei.

Soleil Sorge a Gianmaria: 'Non puoi dire che io ti sia indifferente'

"Se tutto ciò che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente", ha detto Soleil Sorge all'indirizzo dell'imprenditore campano.

Non si è fatta attendere la replica di Gianmaria Antinolfi verso Soleil Sorge. Il partenopeo ha evidenziato che l'attrazione provata nei suoi confronti non era fisica ma mentale e quando questa viene meno, cade anche quella fisica. Il concorrente del reality ha anche aggiunto di essere stato in passato follemente innamorato di Soleil. Gianmaria ha chiesto a Sorge di andare a parlare con Sophie Codegoni, così da spiegargli com'è davvero lui nella vita reale.