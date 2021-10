In questi giorni sono stati aperti i casting per il nuovo programma televisivo "Ultima fermata", che andrà a sostituire il famoso reality show Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Il nuovo format, in realtà era stato annunciato da Mediaset già cinque anni fa, ma poi non fu mai realizzato. "Ultima fermata" sarà prodotto dalla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi. Oltre al cambio del nome, saranno diverse le novità del programma, come fa intendere anche l'annuncio di avvio dei casting: "Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un'ultima possibilità?

Ultima fermata: il nuovo format sostituirà Temptation Island

A confermare il debutto di "Ultima fermata" è stato il post pubblicato dal profilo ufficiale Instagram di Witty tv ieri 21 ottobre, che ha annunciato l'inizio dei casting del nuovo programma di Canale 5. La differenza sostanziale con Temptation Island, sarà quella di provare a salvare delle coppie in crisi, con dei problemi personali, invece di metterle alla prova in continuazione. Già cinque anni fa, era stato annunciato l'arrivo di "Ultima fermata", ma inizialmente il reality era stato destinato al pubblico di Italia 1. All'epoca, inoltre, fu scelto Stefano de Martino, come conduttore del programma, ma al momento non ci sarebbero ancora conferme riguardo il nome del conduttore del nuovo reality show e non è escluso che possa essere ancora Filippo Bisciglia, già conduttore di tutte le edizioni precedenti.

I motivi della chiusura di Temptation Island

L'annuncio del nuovo format è stato accennato anche da Maria De Filippi, durante una delle scorse puntate di Uomini e Donne, attraverso una didascalia sottopancia. Il cambio programmazione di Mediaset, però, riguarderà la prossima estate 2022. Maria de Filippi, dunque, con la sua casa di produzione Fascino, non si occuperà più della messa in onda e della realizzazione del famoso programma, che da diversi anni è diventato uno degli intrattenimenti più amati e seguiti dell'estate televisiva Mediaset.

Il reality show delle tentazioni, quindi, non tornerà nell'estate 2022 e i motivi sarebbero chiari: a quanto pare non sarebbe stato rinnovato il contratto tra la Fascino e la Banijay, società di produzione e distribuzione francese, fondata da Stéphane Courbit, che detiene i diritti internazionali del format. Proprio per il grande successo di Temptation Island, Maria De Filippi, ha voluto sostituire il tipo di format con qualche dettaglio e cambiare il nome, ma senza tralasciare le coppie e i sentimenti, per evitare di cancellare per sempre un reality con un forte potenziale, ormai seguito da milioni di telespettatori.