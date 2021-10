I colpi di scena nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne non sono mancati e, al centro dell'attenzione, ci sono state le vicende del tronista Joele Milan, che è stato cacciato via dalla trasmissione dopo aver preso in giro la redazione e la conduttrice stessa del programma. Un duro colpo in primis per Joele che, nel momento in cui è stato allontanato dal trono, ha lasciato intendere che proprio non si aspettava una situazione del genere. Intanto, a distanza di qualche giorno, Joele è tornato a rompere il silenzio anche sui social facendo delle precisazioni.

Joele Milan rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne

Dopo la puntata di Uomini e donne incentrata sull'uscita di scena di Joele Milan, l'ormai ex tronista del programma di Maria De Filippi ha rilasciato la sua prima intervista, con la quale ha ammesso di essere dispiaciuto ma al tempo stesso non ha risparmiato delle frecciatine al programma.

Joele sosteneva di aver messo al corrente la redazione di quella conversazione avvenuta con Ilaria durante il loro ballo avvenuto nella registrazione precedente la puntata del suo addio.

Al tempo stesso, il tronista ha ammesso che secondo lui sarebbe stato "sacrificato" in virtù degli ascolti del programma di Canale 5.

Joele rompe il silenzio dopo essere stato fatto fuori da U&D

Insomma frecciatine e polemiche che non sono passate inosservate anche se, in queste ore, Joele è tornato a parlare nuovamente anche sul suo profilo Instagram.

L'ormai ex tronista di Uomini e donne ha rotto il silenzio anche sul web, confermando di fatto che questo per lui non è affatto un periodo semplice.

"Sto cercando di sdrammatizzare un momento non facile per me e sto cercando di andare avanti", ha ammesso Joele Milan ancora provato da tutta questa situazione che lo ha visto protagonista, con tanto di commenti negativi anche sul web e sui social per il suo comportamento.

'Non me l'aspettavo', ammette l'ex tronista Joele

"Non me l'aspettavo", ha proseguito ancora Joele precisando tuttavia che è stato giusto allontanarlo dal trono di Uomini e donne, ma ribadendo a chiare lettere che la sua sarebbe stata solo una "battuta" (venuta male) e che fosse consapevole del fatto che i microfoni in quel momento erano accesi.

Insomma Joele Milan continua a restare fermo sulla sua idea anche se questa versione dei fatti non l'ha fornita in studio nel momento in cui Maria De Filippi l'ha smascherato.

In quel contesto, infatti, Joele si è limitato ad alzarsi dalla sua sedia e a dirigersi verso la porta d'uscita dello studio, senza neppure rivolgere un saluto finale alla conduttrice e alle sue corteggiatrici che si trovavano lì in quel momento.