Carola Puddu è la ballerina della maestra Celentano. Ha soli 20 anni ed è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dimostrando tutto il suo talento. Purtroppo, però, dietro tanta preparazione vi è fin troppa insicurezza, la quale è emersa nel corso delle settimane all'interno del talent.

Alessandra Celentano incontra Carola

Nei giorni precedenti alla messa in onda dell'undicesima puntata, la maestra Celentano ha incontrato Carola dopo l'esito della classifica della gara di improvvisazione. La ballerina ha ricevuto un 3 da Marcello Sacchetta, posizionandosi ultima.

In automatico, quindi, è stata messa in sfida, ma ciò ha provocato un crollo emotivo in Carola poiché, neanche questa volta, è riuscita ad esprimersi al meglio.

Alessandra Celentano ha, quindi, richiesto di incontrare la sua allieva per avere un confronto diretto e ha esordito dicendo: "Non sono così entusiasta del tuo percorso qui dentro. Ti ho voluto dare un po' di tempo per vedere cosa succedeva, se cambiavi approccio al lavoro, se ti davi una mossa. Ti devi svegliare".

Nel sentire tali parole, Carola non ha potuto trattenere le lacrime e si è sfogata, ammettendo il suo problema: "Nella gara in un'ora vado nel panico, perché non ho il controllo, lo studio e quello che voglio fare come lo voglio fare".

A quel punto, la maestra Celentano ha dimostrato tutto il suo sostegno, spronando l'allieva a cercare di lavorare sui suoi limiti, senza pensare troppo agli errori, i quali aiutano a crescere.

Il discorso di Maria a Carola

Nell'undicesima puntata di Amici 21, andata in onda domenica 28 novembre, Carola ha affrontato una sfida contro un'altra giovane ballerina talentuosa.

La giovane allieva del talent ha eseguito il suo cavallo di battaglia, dimostrando una grande determinazione e una maggiore consapevolezza delle sue capacità. Difatti, è stata molto apprezzata dal giudice che ha decretato la sua vittoria, tenendo conto anche della sua tecnica, delle sue linee, della sua eleganza e della sua leggerezza.

D'altro canto, però, nonostante sia sempre stata apprezzata perché in possesso di tutti i requisiti necessari per una ballerina e per essere dotata di una grandissima preparazione tecnica, finora la sua insicurezza ha sempre preso il sopravvento. Difatti, spesso è stata oggetto di critica nelle discussioni tra la maestra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, poiché ritenuta - da questi ultimi - non in grado di trasmettere quanto dovrebbe e di non essere, pertanto, versatile.

Dopo l'esito della sfida, Maria ha fermato Carola al centro del palco per farle un discorso, esordendo così: "Io non sono la Celentano e quindi non mi devi temere", ha poi proseguito dicendo, "spero che questo ti serva un po' a farti passare tutte le tue insicurezze.

Devi lasciarti andare". Queste parole hanno commosso moltissimo anche la maestra Celentano stessa, la quale si è sempre spesa molto per la sua allieva, soprattutto nel corso di queste ultime settimane.

Un compito per Carola

Durante l'undicesima puntata di Amici 21, oltre alla sfida affrontata egregiamente da Carola, la ballerina ha eseguito un compito assegnato durante la settimana dalla maestra Celentano. In particolare, si è trattato di un passo a due con la sua compagna, nonché amica, Serena. Nel compito, ad entrambe è stato richiesto di superare quelli che sono i loro limiti e di ballare in perfetta sincronia.

Per Carola è servito a lasciarsi andare, senza badare troppo alle linee e alla tecnica, giocando anche un po' con l'ironia del pezzo stesso.

Un compito, che è stato ben eseguito da entrambe, soddisfacendo le pretese della maestra Celentano, la quale ha trovato la sua allieva molto simpatica e divertente. Un riscatto, per Carola, per questa settimana molto dura fatta di momenti di forte sconforto.