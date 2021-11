Marcello Messina, nell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, ha comunicato il suo addio al programma. Una decisione inaspettata, che ha spiazzato tutti, Tina compresa, la quale non ha creduto affatto al racconto fatto dal cavaliere. L'uomo ha infatti confessato di aver trovato l'amore al di fuori degli studi televisivi.

Marcello lascia U&D: ha trovato l'amore fuori dal programma

Marcello Messina è uno dei cavalieri del Trono Over che, in questa stagione, ha attirato maggiormente l'attenzione del pubblico. Nelle ultime puntate, è stato al centro di una diatriba con Armando Incarnato, il quale lo aveva accusato di avere una fidanzata, al di fuori del programma.

La segnalazione si era poi rivelata fasulla, ma qualcosa sta cominciando a far dubitare i telespettatori di Uomini e donne e non solo. Nella puntata andata in onda il 29 novembre, Marcello Messina ha annunciato di voler lasciare il dating show di Maria De Filippi. Stando alle sue parole, avrebbe trovato l'amore al di fuori degli studi televisivi.

Tina dubita di Marcello: 'Ma chi ti crede?'

Nulla di strano sembrerebbe, se non fosse che sino a pochi giorni fa usciva con la dama Jessica. Possibile che nel giro di pochissimi giorni abbia trovato l'amore della sua vita? Marcello ha raccontato in puntata, di aver conosciuto questa donna nell'ambito del suo lavoro di agente immobiliare qualche settimana fa.

Sembra un vero e proprio colpo di fulmine quello di Marcello che, in studio, è parso assai commosso ed emozionato. Anche i telespettatori che lo hanno sempre sostenuto in questi mesi, cominciano a non credere del tutto alla versione dei fatti fornita dal cavaliere. Maria De Filippi non sembra vederci nulla di strano, ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare la tempistica dei fatti.

Tina Cipollari in particolare, senza tanto girarci intorno ha esclamato: "Marcello, ma chi ti crede?".

“Io scelgo lei…” Marcello ha conosciuto una persona fuori e per questo ha deciso di lasciare il programma! #UominieDonne pic.twitter.com/meW7Pc3H93 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2021

Marcello difeso da Maria De Filippi, Gianni e Tina dubbiosi

Sia Tina che Gianni hanno forti perplessità e non escludono quindi che Armando avesse ragione nel momento in cui aveva sostenuto che Marcello aveva una persona al di fuori del programma.

Anche molti telespettatori sui social, sembrano essere concordi con questa tesi. In puntata invece, Maria De Filippi ha continuato a difendere Marcello, sostenendo che tutto può succedere. Secondo la conduttrice non è strano che Marcello abbia avuto un colpo di fulmine per un'altra donna e che di conseguenza, abbia scelto di dire addio a Uomini e donne. Nonostante le parole di Maria, gli opinionisti non sono sembrati convinti della cosa. Sta di fatto, che uno dei cavalieri più apprezzati sino a questo momento, abbandonerà il parterre.