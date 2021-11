Secondo le ultime anticipazioni della soap opera televisiva italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 22 a venerdì 26 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Nunzio starà vicino a Chiara che starà vivendo un momento di difficoltà e lascerà intendere che possa provare ancora qualcosa per la sua ex. Intanto, Niko assumerà Alberto come assistente nel suo studio, ma non tutti saranno d'accordo. Infatti, Renato con l'aiuto di Patrizio si batterà contro l'assunzione di Palladini nello studio di suo figlio.

Nunzio starà vicino a Chiara in questo momento difficile

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Nunzio farà di tutto per stare vicino a Chiara. Intanto, la polizia non avrà dubbi e riterrà chiara la dinamica dell'incidente che potrebbe mettere la ragazza in serie difficoltà. Nel mentre, Niko dovrà decidere se dare o meno una possibilità ad Alberto assumendolo come collaboratore all'interno del suo studio.

Intanto, Filippo recupererà la memoria e ci sarà una nuova ondata di spensieratezza tra lui, Irene e Serena. Nel frattempo, Michele vorrà convincere Rossella a continuare il suo percorso formativo anche lontano da Napoli. Silva invece verrà contattata a sorpresa da Giancarlo.

Poco dopo, Nunzio si dedicherà completamente a Chiara e lascerà intendere di essere ancora innamorato della sua ex ragazza.

Niko invece grazie all'aiuto di Susanna assumerà Alberto, ma non tutti saranno d'accordo con queste scelta.

Renato si batterà contro l'assunzione di Alberto nello studio del figlio Niko

Successivamente, Rossella non saprà cosa fare nel suo futuro, mentre Michele capirà che Silvia chi starà nascondendo qualcosa. Invece, il nuovo lavoro che verrà affidato ad Alberto non farà altro che turbare gli equilibri in casa Poggi e Giordano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Adele troverà finalmente la forza di liberarsi da un peso che la opprimeva da tantissimo tempo. Nel mentre, Rossella prenderà la sua decisione, invece i suoi genitori dovranno affrontare definitivamente la loro situazione che per troppo tempo hanno rimandato.

Nel frattempo, Renato con l'aiuto di Patrizio si batterà contro l'assunzione di Alberto nello studio di suo figlio Niko.

Infine, la storia tra Silvia e Michele sarà finita definitivamente. Invece, Adele troverà il coraggio di ribellarsi una volta per tutte a Mauro e sarà molto felice. Marina nel mentre, riceverà una sorpresa da Fabrizio. Allo stesso tempo, ci sarà Roberto Ferri che vorrà avere dei chiarimenti da Laura sul loro rapporto.