Olga, moglie di Aldo Montano, è stata ospite di Casa Chi - la rubrica che si occupa del GFVip. La diretta interessata ha commentato le ultime dinamiche che hanno visto protagonista il marito. Nel dettaglio, Olga non ha risparmiato critiche ad Alex Belli e Soleil Sorge.

La stoccata all'attore

Durante la festa di Halloween, Alex Belli si è lasciato andare a dei giudizi piuttosto duri su Aldo Montano. Ovviamente, tra i due è nato uno scontro piuttosto duro. Dopo giorni di silenzi, i due "vipponi" hanno deciso di chiarire. A fare il primo passo è stato proprio l'attore che, ha deciso di abbracciare il coinquilino come segno di "pace".

A Casa Chi, Olga - moglie di Montano - ha deciso di fornire la sua opinione sulla lite avuta da Aldo con Alex. Secondo la donna, i due coinquilini non avrebbero realmente fatto pace. Olga ha rivelato di conoscere molto bene suo marito: "Sicuramente ha zero fiducia in Belli". Il fatto che lo schermitore abbia deciso di ricambiare l'abbraccio significa che, Montano abbia solo deciso di mettere fine ai teatrini all'interno del GFVip: "Mio marito non vuole fare scandali". Per questo motivo, Olga è convinta che tra Aldo e Alex non ci sia più l'amicizia che avevano prima del litigio.

Prima di archiviare il capitolo "Belli", la moglie di Aldo ha espresso un suo giudizio sul 38enne: "Alex è un attore con tutti là dentro".

Secondo Olga, l'attore recita anche un po' con sua moglie Delia.

Il commento su Soleil

Olga ha commentato anche l'atteggiamento mostrato da Soleil Sorge all'interno del Reality Show di Canale 5. La diretta interessata ha ammesso di non avere ancora capito chi è davvero l'influencer italo-americana. Olga ha spiegato che, se Soleil finge come un'attrice merita un 10, ma se nella vita reale è davvero così non le piace: "È brutto comportarsi in maniera cattiva".

La moglie del campione olimpico ha fatto sapere di non avere compreso se Sorge finge di essere forte e prepotente oppure sia così anche lontano dai riflettori.

A tale proposito, la diretta interessata ha riferito di non nutrire una certa simpatia per la 27enne: "Si sente molto dea sempre lontana dalla Terra, sempre sulle nuvole".

Se Olga fosse una concorrente del GFVip, ha confidato che manderebbe al televoto prima Soleil e poi Alex.

'Manuel è giovane, ma molto intelligente'

Prima di concludere il suo intervento a Casa Chi, Olga ha detto la sua sull'amicizia tra Manuel Bortuzzo e Alex Belli. A detta della donna, il loro rapporto è molto strano: "Manuel è giovane, ma molto intelligente". La diretta interessata pensa che anche il 22enne si sia avvicinato all'attore per strategia. Per la moglie di Montano, all'interno del GFVip tutti hanno compreso a che gioco sta giocando Alex Belli.