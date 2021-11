Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap che riempie il pomeriggio degli italiani. Lo show è tra i più amati e seguiti dal pubblico grazie ai colpi di scena e gli intrighi che le trame portano avanti. Le Anticipazioni Tv relative alla puntata del 30 novembre rivelano che Vittorio assumerà Marco come giornalista del Paradiso Market, decisione che tuttavia stona con il punto di vista di Stefania, la quale è dubbiosa sulla qualità professionale del giovane di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Salvatore sta progettando di invitare la madre e Anna al cinema per dire ad Agnese del suo nuovo rapporto di coppia.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto nella puntata precedente

Nell'episodio precedente de Il Paradiso delle Signore gli occhi puntano su Tina, la quale dopo aver appreso del tradimento della madre ha rivelato ad Agnese di essere a conoscenza della verità. La signora Amato, dal canto suo, teme che anche Salvatore possa essere consapevole di ciò che sta accadendo con Armando Ferraris. Adelaide tiene sempre sotto controllo Flora Gentile, desiderosa di scoprire cosa è accaduto al padre Achille. La contessa è riuscita ad intercettare un telegramma da parte di Cosimo. Al Paradiso, invece, c'è un grande subbuglio in vista della nuova collezione di Flora, giacché le ragazze saranno in prima linea a sfilare con i nuovi modelli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 30 Novembre: Marco sarà redattore del Paradiso Market

Le anticipazioni relative alla prossima puntata, in data 30 novembre, puntano gli occhi su Vittorio, il quale ha deciso di assumere il giovane di Sant'Erasmo come giornalista all'interno della redazione del Paradiso Market; mentre Gemma appare molto contenta della possibilità di incontrare più spesso Marco, Stefania non è per niente felice e disapprova con energia la decisione del direttore: secondo la Colombo, il giornalista non è degno della sua professione a causa di un articolo molto scottante scritto in precedenza.

L'armonia del Paradiso sembra in procinto di subire alcune turbolenze, come si comporterà Stefania ora che Marco è stato assunto?

Salvatore invita Anna e la madre al cinema

Ulteriori anticipazioni rivelano che Salvatore, nel frattempo, è molto preoccupato che Agnese possa scoprire la sua relazione con Anna; per tale ragione decide di prendere l'iniziativa e invitare entrambe le donne al cinema.

In questo modo potrà rivelare alla madre il suo fresco rapporto di coppia prima che qualcun altro possa agire in sua vece. Il giovane Amato, tuttavia, non conosce ancora il segreto di Agnese. Cosa accadrà alla famiglia Amato quando tutta la verità verrà finalmente a galla?

Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore; l'appuntamento è fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 15 e 55.