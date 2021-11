Armando Incarnato è sicuramente uno dei protagonisti di Uomini e donne, il popolare dating show di Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda il 19 novembre, il napoletano ha mostrato un lato inedito del suo carattere, scoppiando letteralmente in lacrime quando ha ripercorso la sua vita ed i suoi amori passati.

Uomini e Donne, puntata 19 novembre: Armando in confusione con Nancy

Venerdì 19 novembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove protagonista assoluto è stato Armando Incarnato, il quale è letteralmente scoppiato a piangere.

Scendendo nei dettagli, il cavaliere si è seduto al centro dello studio per raccontare della sua uscita con Nancy Longo. A tal proposito, la dama si è ricreduta sul cavaliere in quanto all'inizio aveva deciso di non conoscerlo per via dei suoi interventi troppo arroganti, se poi non avesse cambiato idea.

Nancy, infatti, ha raccontato di essersi trovata davanti una persona che sa ascoltare e dare i consigli con il cuore. Di qui, la reazione di Armando non si è fatta attendere, che ha esclamato: "Sono un po' in confusione, mi preoccupa il suo modo di vivere, in quanto fa un lavoro che la tiene impegnata tanto" e per questo vorrebbe una donna disoccupata. Parole che non sono piaciute a Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno cercato di provocare Incarnato.

Incarnato sotto accusa da Gianni Sperti e Tina Cipollari

Gianni Sperti ha accusato Armando di stare cercando delle scuse per troncare la conoscenza con Nancy mentre Tina Cipollari ha tuonato: "Ma si può dire che cerchi una donna disoccupata?". Anche Teresanna Pugliese, ospite della puntata, ha dimostrato di non essere d'accordo con le parole del cavaliere, tanto da affermare che una donna con una lavoro è una persona piena di stimoli.

Ed ecco che alla discussione è intervenuto Marcello Messina, che ha accusato il cavaliere di U&D di essere falso. Parole, che hanno suscitato la reazione di Incarnato che si è lasciato andare a delle confessioni importanti, che non sono passate inosservate al pubblico da casa.

Il cavaliere scoppia in lacrime ripercorrendo i suoi amori passati

Armando ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita, non riuscendo a trattenere le lacrime. Il cavaliere storico del programma di Maria De Filippi si è sfogato in studio, ripensando agli amori passati, dichiarando così: "Quando parlo della vita passata intendo casa, convivenza, preferire il partner a te stesso. Lo avevo e ho perso tutto".

Inoltre, Incarnato ha aggiunto di accusare la solitudine, nonostante abbia a disposizione beni materiali che però non lo rendono felice. Per questo motivo, ha concluso tra le lacrime: "Se non trovo la donna giusta, resto da solo". A quanto pare, a distanza di alcuni anni dal suo arrivo a Uomini e Donne, Armando inizia ad accusare il peso di non essere ancora riuscito a trovare l'anima gemella.