Gemma Galgani è stata ospite di Silvia Toffanin il 17 gennaio, e la sua intervista ha fatto molto discutere. La dama di Uomini e donne ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore a Mario Lenti e ha detto che lo sposerebbe, ma il suo entusiasmo è stato un po' frenato dalle critiche che una delle sue sorelle le ha fatto in un videomessaggio.

La riflessione che gela Gemma

In queste ore sul web si sta parlando molto di Gemma e dell'amore che ha dichiarato a Mario nel corso della sua ospitata a Verissimo, una serie di affermazioni che hanno spiazzato tutto il pubblico di Canale 5.

"Tra noi c'è amore, io mi sento fidanzata. Lui è il mio principe azzurro, lo sposerei", ha detto la storica protagonista di Uomini e donne davanti ad una perplessa Silvia Toffanin.

La presentatrice ha mostrato alla dama due brevi videomessaggi da parte delle sue sorelle, ma uno in particolare l'ha lasciata senza parole.

"Io ti vedo molto presa da Mario, ma devi renderti conto che lui non ti vuole come compagna di vita. Devi proseguire il tuo percorso con dignità", ha detto Anna con tono quasi di rimprovero.

La speranza di Gemma sul futuro con Mario

Gemma non è sembrata molto convinta del consiglio che le ha dato una delle sue sorelle, tant'è che poco dopo ha detto a Silvia Toffanin che spera di tornare a Verissimo insieme a Mario.

La dama di Uomini e donne, dunque, non molla e ha anticipato che continuerà a corteggiare il cavaliere del quale si è innamorata all'inizio della stagione.

Le date delle nuove registrazioni di Uomini e donne

Lunedì 19 e martedì 20 gennaio ci saranno due nuove registrazioni di Uomini e donne, e i fan si aspettano l'ennesimo tentativo di Gemma di far cambiare idea a Mario sulla natura del loro rapporto.

Stando a quello che ha dichiarato a Verissimo, la dama dovrebbe riavvicinarsi al cavaliere lentamente e nel rispetto delle altre signore che lui sta frequentando in questo periodo.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle prossime riprese, dunque, sveleranno quale strategia sceglierà di adottare la 75enne per provare a convincere Lenti che tra loro non ci sarebbe solo un'affettuosa amicizia come lui sostiene da mesi davanti alle telecamere.